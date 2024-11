Joker 2: Tarantino dio su opinión de la película y nadie imaginó lo que diría

Quentin Tarantino es uno de los directores con las opiniones más polémicas que han existido en la industria y jamás se ha destacado por callarse sus pensamientos, generando siempre un gran revuelo.

En esta ocasión, el director ha visto "Joker 2: Folie á deux" y para sorpresa de muchos y desagrado de todos, dijo que le encantó.

¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE TARANTINO?

La declaración de Tarantino ha sido en el podcast de Bret Easton Ellis, donde el director habló de la pericia de Tod Phillips en su manera de dirigir y la calidad de su película.

"De verdad, de verdad, me gustó, de verdad. Mucho. Tremendamente, y ya fui a verla, esperando quedarme impresionado por la dirección. Pero creí que iba a ser un ejercicio intelectual gigante que no funcionaría como una película, pero la apreciaría por lo que es, expresó el director en el podcast".

El director de "Malditos bastardos" también agregó a su declaración:

"Soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no termina de funcionar como película o que es un desastre gigantesco a algunos niveles. Pero 'Joker': Folie á deux no me parece un ejercicio intelectual. Realmente me atrapó. Me gustaron de verdad las secuencias musicales. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores resultaban. Me descubrí escuchando la letra de 'For once in my life' de una manera que jamás había hecho".

Tarantino también aprobó la oportunidad para mencionar la interpretación de Joaquin Phoenix, recalcando que es una de las mejores interpretaciones que ha visto en su vida, incluso llegando a compararla con una película de él mismo.

"Igual que la primera le debía a 'Taxi Driver', esta parece que le debe la hostia a 'Asesinos natos', que yo escribí. Esa es la 'Asesinos natos' que hubiera soñado con ver. Como el tío que creó a Mickey y Mallory, he adorado lo que han hecho con ello, la dirección que han tomado. Quiero decir, toda la película es el sueño febril de Mickey Knox".

Para todos, fue una de las opiniones más polémicas que se pudieron hacer debido a la pésima recepción que tuvo, tanto por fanáticos como por la crítica especializada.

Y para terminar de encender la llama de la polémica, Tarantino cierra con este monologo:

"Joker dirigió la película. El concepto al completo, incluso gastar el dinero del estudio. Lo está gastando como el Joker lo haría, son los frikis de los cómics. Le está diciendo "que os jodan" a todos ellos. a todo el público de la película, a todo Hollywood, a cualquiera que tenga acciones en DC y Warner Brothers. Y Todd Phillips es Joker".