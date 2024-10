Marvel Studios: Harrison Ford le responde a Quentin Tarantino sobre su opinión de las películas

Harrison Ford es uno de los actores que forma parte de Marvel Studios en la nueva película de "Capitán América: Brave New World" y, por ende, al actor se le vio envuelto en el tema de debate sobre las películas de superhéroes en el cine , dado que actualmente los directores Martin Scorsese y Francis Ford Coppola se han mostrado molestos con el panorama actual del cine, especialmente con el género ya antes mencionado.

¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE QUENTIN TARANTINO?

Quentin Tarantino afirma que el género de los superhéroes está contribuyendo a acabar con las estrellas de cine y convirtiéndolas en una mera representación de un personaje de cómic.

A su vez, cada vez más y más actores son los que se unen al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), contando las estrellas Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins y Robert Redford, siendo solo algunos de la larga lista que conforman las cintas de Marvel, a lo que nos lleva de nuevo con Harrison Ford, quien es el más reciente en unirse a este universo de películas. Sin embargo, al actor no le han sentado para nada bien las declaraciones del director.

¿QUÉ RESPONDIÓ HARRISON FORD?

"Eso es una estupidez. No creo que la cuestión sea si hay estrellas de cine o no. Todos los días aparecen actores maravillosos. Que se conviertan o no en estrellas de cine no es realmente la cuestión. Si el cine necesita estrellas, las encontrará. Nunca he entendido lo que es ser una estrella de cine. Yo soy actor. Cuento historias"

Afirmó el actor para después continuar con la siguiente declaración:

"Es el estado de nuestra condición, y las cosas cambian, se transforman y continúan. Somos tontos si nos sentamos a lamentar los cambios y no participamos en ellos. Estoy participando en una nueva parte del negocio que, al menos para mí, creo que está produciendo buenas experiencias para el público. Eso me gusta".

Ford siempre ha defendido la evolución del cine, ya sea con películas de superhéroes o con títulos creados por y para plataformas de streaming, y mientras tanto el debate y la lucha sobre el género de los superhéroes continua en el mundo del cine.