John Lennon fue el culpable de la separación de The Beatles

Una de las rupturas más devastadora en la historia del rock, fue, sin duda, la de The Beatles. Durante años, Paul McCartney fue señalado como el responsable del rompimiento de la banda, pero, tras décadas, el músico rompió el silencio y decidió contar su verdad.

"No fui yo quien provocó la separación. Fue nuestro Johnny", dijo en entrevista al diario británico The Guardian, que se transmitirá a finales de este mes.

McCartney aseguró que fue "el periodo más difícil de su vida" y que él no deseaba que el grupo se terminara, porque después de muchos años juntos, creaban cosas muy buenas, como "Abbey Road" y "Let It Be".

"The Beatles era mi vida, mi trabajo, mi banda. Yo quería que continuara", afirmó.

Visiblemente conmovido, el exBeatle aseguró que por décadas, fue visto como el culpable por convocar abogados para que resolvieran los problemas y es una carga con la que cargó desde entonces.

"Tuve que vivir con eso ya que era lo que las personas creían. Lo único que yo podía hacer era decir que no".

"No fui yo el responsable de la separación. John entró un día a mi habitación y dijo: "Me voy de los Beatles", afirmó.

Se cree que McCartney rompió la banda en 1970, cuando un periodista le hizo una pregunta sobre el grupo y él respondió: "The Beatles ya no existen".