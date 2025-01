Jennie de BLACKPINK presenta su primer álbum en solitario

Jennie Kim, miembro del grupo K-pop BLACKPINK, cautivó a sus seguidores con la presentación de su primer trabajo en solitario llamado Ruby.

Este estreno, previsto para el 7 de marzo, anticipa una exhibición de colaboraciones con artistas de fama global como Dua Lipa, Childish Gambino, Kali Uchis, Doechii, Dominic Fike y FKJ, tal como lo confirmó su agencia, Odd Atelier.

¿QUÉ SE ESPERA DE ESTE NUEVO ÁLBUM?

El álbum Ruby contará con 15 temas, incluyendo "Mantra", el exitoso álbum publicado en octubre pasado que encabezaba las listas de iTunes en 47 áreas y se mantuvo durante dos semanas en el Billboard Hot 100.

Según Odd Atelier, el disco representará "el potencial musical infinito de Jennie" y constituirá un punto de inflexión en su trayectoria como solista.

Entre las alianzas más anticipadas sobresalen Dua Lipa y Childish Gambino, quienes contribuirán con su estilo único a este proyecto. Además, el álbum incluirá una edición especial denominada Jennie Only Audio, la cual no contemplará las colaboraciones y se centrará exclusivamente en la voz de la artista.

EL DEBUT DE RUBY EN COACHELLA

Jennie utilizará uno de los lugares más relevantes del planeta para presentar su álbum en directo. Se ha agendado su actuación en el festival Coachella para los días 13 y 20 de abril. En este acontecimiento también estará presente su colega de BLACKPINK, Lisa, quien brindará un set individual, reforzando la expansión mundial del grupo.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO JENNIE COMO ARTISTA?

Jennie no es recién llegada a la escena en calidad de solista. En 2018, hizo su debut con el álbum "Solo", el cual rápidamente la situó en el top de las listas musicales de Corea del Sur y en el Billboard World Digital Songs. Además, en 2023, presentó los éxitos "You & Me" y "One of the Girls", consolidando su posición como una de las artistas más impactantes del K-pop.

Jennie, además de su trayectoria musical, ha hecho incursiones en el escenario. En 2023, hizo su aparición en la serie The Idol de HBO, con el nombre artístico de Jennie Ruby Jane, lo que otorgó un nuevo matiz a su habilidad.