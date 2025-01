J-Hope en México: Precios y cuándo es la preventa de boletos

J-Hope, integrante del grupo BTS, llenó de emoción a ARMY al anunciar que visitará México como parte de su gira mundial "Hope On The Stage", con dos conciertos programados para los próximos 22 y 23 de marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX).

GIRA HOPE ON THE STAGE EN MÉXICO

La gira Hope On The Stage Tour 2025 incluirá presentaciones en diversas ciudades del mundo, como Seúl, Brooklyn, Chicago, Los Ángeles y la CDMX. Este tour será su primer gran proyecto como solista en este formato, destacando temas de su exitoso álbum Jack In The Box y otras interpretaciones que prometen brindar una experiencia inolvidable a sus fans.

¿CUÁNTO COSTARÁN LOS BOLETOS PARA J-HOPE EN MÉXICO?

Los boletos para ver a J-Hope en México podrían tener un rango de precios de mil 708 a 5 mil 124 pesos con cargos incluidos. Sin embargo, aún no se ha especificado de manera oficial el costo exacto por zona dentro del recinto.

¿CUÁNDO INICIA LA PREVENTA DE BOLETOS PARA EL CONCIERTO DE J-HOPE?

Para asegurar un lugar en alguno de estos dos conciertos, es necesario entender cómo funciona el proceso de registro y preventa a través de Weverse y Ticketmaster. Por ello, aquí te explicamos el proceso completo:

REGISTRO EN WEVERSE PARA ARMY MEMBERSHIP

Inicio: Martes 14 de enero de 2025, a las 17:00 horas (CDMX).

Martes 14 de enero de 2025, a las 17:00 horas (CDMX). Fin: Domingo 19 de enero de 2025, a las 19:00 horas (CDMX).

PREVENTA ARMY MEMBERSHIP

Fecha: Miércoles 22 de enero de 2025.

Miércoles 22 de enero de 2025. Horario: De 15:00 a 22:00 horas (CDMX).

PREVENTA GENERAL EN TICKETMASTER

Fecha: Jueves 23 de enero de 2025.

Jueves 23 de enero de 2025. Horario: A partir de las 15:00 horas (CDMX).

¿CÓMO REGISTRARTE EN LA PREVENTA ARMY MEMBERSHIP?

Verifica tu membresía ARMY. Asegúrate de tener una ARMY MEMBERSHIP GLOBAL activa. Si no la tienes, adquiere una en la aplicación Weverse Shop por 20.50 dólares (entre 415 y 450 pesos, según el tipo de cambio). Regístrate en la preventa en Weverse. Abre la aplicación, dirígete a Notices y busca el anuncio oficial. Completa el formulario con tu información y selecciona la ciudad de México como tu destino de concierto. Recibe tu código único. El lunes 20 de enero recibirás un correo con tu número de ARMY MEMBERSHIP, el cual servirá como tu "código" de preventa. Compra tus boletos. Ingresa a Ticketmaster el miércoles 22 de enero para adquirir tus entradas. Elige la zona y cantidad de boletos (máximo 4 por membresía).

RECOMENDACIONES PARA COMPRAR BOLETOS PARA J-HOPE

Configura recordatorios para las fechas clave.

Asegura una conexión estable el día de la preventa.

Prepárate con un método de pago válido para agilizar el proceso.

La visita de J-Hope a México promete ser una experiencia inolvidable para ARMY, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo lleno de energía, talento y emociones. ¡Prepárate para ser parte de este histórico evento!