Jacques Audiard defiende "Emilia Pérez" ante las críticas en México

Tras romper récord en nominaciones en los premios Oscar, el director sale a defender su obra señalando que es un musical que no busca ser realista

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El musical "Emilia Pérez", dirigido por el cineasta francés Jacques Audiard, ha generado una fuerte controversia en México pese a ser la película favorita para los premios Oscar de este año con 13 nominaciones. La historia, que aborda la transición de género de un narcotraficante mexicano mientras busca justicia para los desaparecidos del país, ha dividido opiniones entre críticos, activistas y la industria cinematográfica mexicana.

La película, protagonizada por la actriz española Karla Sofía Gascón, quien se convierte en la primera mujer trans nominada al Oscar como Mejor Actriz, se ha convertido en un éxito internacional. Sin embargo, su representación de México y la falta de participación de talentos mexicanos en su producción principal han despertado malestar.

CRÍTICAS DESDE MÉXICO

Entre los más duros detractores se encuentra el guionista mexicano Héctor Guillén, quien calificó al filme como una "burla eurocentrista" en una publicación viral en redes sociales, acumulando más de 2.6 millones de vistas. Guillén señaló que abordar temas tan sensibles como la violencia relacionada con el narcotráfico y los desaparecidos en un formato de musical resulta ofensivo para muchos mexicanos.

"La guerra contra el narcotráfico ha dejado casi 500 mil muertos desde 2006 y más de 100 mil desaparecidos. Hacer un musical sobre este dolor nacional es como jugar con una herida abierta", expresó Guillén, criticando además la escasa inclusión de guionistas y actores mexicanos.

Aunque Adriana Paz es la única mexicana entre las protagonistas, el resto del elenco incluye a figuras como Selena Gomez y Zoe Saldaña, quienes no son mexicanas, pero interpretan personajes del país. La representación cultural en la película ha sido descrita como "superficial" y diseñada "para la exportación", según algunos analistas, como la crítica de cine Gaby Meza.

RESPUESTA DEL DIRECTOR Y DEFENSORES DE LA PELÍCULA

En medio de la polémica, Jacques Audiard ha defendido su obra señalando que "Emilia Pérez" es un musical que no busca ser realista, sino ofrecer una perspectiva distinta a través del arte. "El cine no da respuestas, solo hace preguntas. Pero quizá las preguntas en 'Emilia Pérez' sean incorrectas", declaró Audiard durante una rueda de prensa en México.

El director también ha recibido el respaldo de figuras como Guillermo del Toro, quien calificó la película como una "obra maestra" y elogió la valentía de Audiard para abordar temas complejos a través de un formato no convencional.

Por su parte, Adriana Paz manifestó no compartir las críticas que señalan a la película como ofensiva hacia México. "He preguntado a personas en las que confío y no lo sienten así. Estoy tratando de entender el motivo del rechazo", comentó la actriz mexicana.

UN DEBATE ABIERTO

Mientras "Emilia Pérez" continúa acumulando elogios en la temporada de premios, el debate sobre su representación de México y su enfoque hacia temas sensibles permanece en el centro de la discusión pública. Para muchos, la película pone de manifiesto la importancia de incluir voces locales en narrativas que retratan el dolor y la cultura de un país. Para otros, es un ejemplo de cómo el arte puede trascender fronteras y proponer nuevas formas de reflexión.

El público mexicano tendrá la última palabra tras el reciente estreno de la cinta en el país, donde la recepción crítica y social definirá si "Emilia Pérez" se convierte en un hito o en una polémica pasajera.