Cinépolis se niega a reembolsar entradas de "Emilia Pérez"

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La esperada cinta Emilia Pérez, protagonizada por Karla Sofía Gascón y Selena Gómez, está próxima a estrenarse en México bajo el sello de "Garantía Cinépolis". Aunque la película, que ya se encuentra disponible en Netflix en otros países, ha generado expectativas por sus 11 nominaciones a los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, el debate se centra en la política de reembolsos de la cadena de cines mexicana.

La "Garantía Cinépolis" es una distinción que, según la empresa, se otorga a películas que recomiendan ampliamente por su calidad. En palabras de la compañía:

"La 'Garantía Cinépolis' es la nueva distinción con la que destacamos las películas que queremos recomendarte".

Sin embargo, esta descripción no aclara si los usuarios pueden solicitar un reembolso en caso de que la película no cumpla con sus expectativas, generando confusión entre los cinéfilos.

LA CONTROVERSIA DETRÁS DE "EMILIA PÉREZ" Y LA POLÍTICA DE LA GARANTÍA CINÉPOLIS

El debate estalló en redes sociales cuando algunos usuarios anunciaron su intención de aprovechar esta supuesta garantía para ver la película y luego solicitar un reembolso. Sin embargo, la cadena no menciona explícitamente este derecho en sus comunicados.

Un caso reciente, protagonizado por un creador de contenido, puso a prueba esta política. El usuario abandonó la proyección antes de los primeros 30 minutos y solicitó el reembolso de sus boletos, argumentando que la cinta no le había gustado. Para su sorpresa, Cinépolisno le devolvió el dinero, sino que le ofreció boletos para otra función.

En redes sociales, usuarios han expresado su descontento, calificando la "Garantía Cinépolis" como una estrategia de marketing engañosa. Según denuncias, esta política anteriormente incluía la posibilidad de reembolsos si el espectador no quedaba satisfecho con la película, pero parece haber sido modificada sin previo aviso.

El estreno de Emilia Pérez en México no solo promete ser un fenómeno cinematográfico, sino también un campo de discusión sobre los derechos de los consumidores. Por ahora, quienes deseen disfrutar de la película bajo esta "garantía" deberán tener en cuenta que no necesariamente podrán recuperar su dinero si la cinta no cumple con sus expectativas.