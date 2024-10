Iron Man: Robert Downey Jr. amenaza con demandar a Hollywood si replican su imagen con IA

Rober Downey Jr es una de las estrellas más grandes del cine actual; en su repertorio se encuentra una de las interpretaciones más icónicas de la historia de Hollywood, Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que fue el precursor y el culpable para revivir el género de superhéroes.

Aunque RDJ es conocido por su larga filmografía, el diamante de Marvel Studios tiene 2 cintas en su repertorio que lo hacen ser quien es actualmente, y una de ellas pertenece al mismo estudio, ya que la sucinta "Iron Man" fue la que impulsó por completo el cine de superhéroes, dejando la puerta abierta a lo que hoy conocemos como el UCM, siendo un universo compartido con los héroes más poderosos de la tierra.

Otra de sus cintas más icónicas es Chaplin, en donde el actor encarna al famoso actor y director Charles Chaplin.

En este filme, Downey demostró una faceta muy distinta a lo que tenía a sus fans acostumbrados, causando furor por su habilidad para capturar la escencia de una de las estrellas más importantes de la historia de Hollywood. Tanto fue su habilidad actoral que le valió una nominación al premio de la academia, reafirmando su talento como actor.

¿RDJ DEMANDARA A HOLLYWOOD SI USAN LA IA EN ÉL?

En una entrevista reciente en el podcast de "On with Kara Swisher", Robert Downey Jr comentó que le preocupa el uso de la IA para revivir actores en la pantalla grande sin su permiso para revivir a su personaje de Iron Man en películas de Marvel futuras, y aunque él afirmó que confía plenamente en los ejecutivos actuales de Marvel para respetar su imagen y su legado, no puede decir lo mismo de los que lleguen después.

Durante la entrevista, Robert Downey Jr. se mostró muy recto en su postura, puesto que él está completamente en contra de mansillar la imagen de un actor con la inteligencia artificial, puesto que él no solo considera que se le da vida al personaje únicamente por el físico, sino también por la esencia que le puede transmitir el intérprete, dejando en claro que tanto sus representantes legales como él mismo defenderán hasta las últimas consecuencias su imagen e identidad en la pantalla.

"Volviendo al MCU, no me preocupa que secuestren el alma de mi personaje porque hay como tres o cuatro chicos y chicas que toman todas las decisiones allí de todos modos y nunca me harían eso, conmigo o sin mí". Me gustaría dejar claro aquí que tengo la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos, por si acaso". Declaró el actor de "Tony Stark" en la entrevista.