Investigan videoclip de Katy Perry por impacto ambiental

El Gobierno de las Islas Baleares inició una investigación preliminar para determinar si la grabación del último videoclip de la cantante estadounidense Katy Perry, titulado "Lifetimes", en la isla de Formentera, constituyó una infracción medioambiental.

La indagación se centra en el rodaje realizado en el islote de s´Espalmador, una zona que forma parte del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, y que se encuentra bajo estrictas regulaciones de protección ambiental.

Según el comunicado emitido este martes por el Gobierno Balear, la productora del videoclip no solicitó la autorización requerida para filmar en el paraje natural de s´Espalmador, un área que se encuentra protegida y en la que el acceso está restringido.

Katy Perry's "Lifetimes" music video is being investigated for possible environmental damage to the protected dunes of S'Espalmador. #BillboardNews pic.twitter.com/NKOLyclzfw