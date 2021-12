Ingrid Coronado denuncia a Charly López... ¡por violación!

Y es que la cantante no se quedó con la "bolita" y le reviró a su excompañero de grupo con una demanda por abuso sexual.

Sin embargo no nada más está procediendo legalmente contra Charly, sino también contra Gustavo Adolfo Infante, quien fue notificado para una primera audiencia en las instalaciones de la empresa en la que labora.

La noticia la dio a conocer el propio periodista de espectáculos en su programa Sale el Sol.

"Hay un apercibimiento judicial en contra de Charly López (Garibaldi) y en contra mía. Aquí ya se hizo un escándalo, porque vino la policía de investigación con dos patrullas a buscarme", señaló Infante.

En torno a las acusaciones, detalló que la demanda obedece a que Charly estuvo en su programa hablando sobre la relación que sostuvo con ella y la catalogó de "mala mujer y demás".

A lo que Gustavo Adolfo le cuestionó: "Entonces yo le pregunté ´dices que te robó, que es una mala mujer, que esto, que lo otro, a lo mejor te quiere meter a la cárcel´, eso fue lo que yo dije, y ella dice que yo la estoy discriminando, discriminación de género o algo así".

Y aunque el proceso iniciado en su contra es serio, el del exgaribaldi lo es aún más, pues es señalado de abuso sexual en perjuicio de Coronado.

El conductor de Sale el Sol apeló a la libertad que deben tener los periodistas para entrevistar a los artistas, y dio a conocer uno de los motivos de la denuncia contra Charly López.

"Ya no se puede decir nada, o sea, porque te denuncian de lo que sea, yo no aseguré nada, yo nada más pregunté, ante las declaraciones de Charly, de si era una mala mujer, que, si lo quería meter a la cárcel, y también dice que violencia de género porque Charly dijo que el futbolista no tenía la culpa porque él era soltero y la casada era ella, y también habla de que un día fue al aeropuerto "Charly" y que amenazó con golpear a compañeros de trabajo de otra televisora", puntualizó Infante.