“¿Infidelidad? Así comenzó la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza”

La figura de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, ha vuelto a generar debate en la opinión pública a raíz del estreno de su esperada bioserie “Sin querer queriendo”, cuyo primer episodio fue lanzado el pasado 5 de junio.

La bioserie explora momentos clave en la vida personal y profesional del icónico comediante, ha revelado aspectos íntimos y poco conocidos, especialmente sobre su controversial historia de amor con Florinda Meza, actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho.

¿QUIÉN FUE LA PRIMERA ESPOSA DE CHESPIRITO?

Roberto Gómez Bolaños se casó muy joven, a los 22 años, con Graciela Fernández Pierre, una mujer argentina que apenas tenía 15 años al momento del enlace. Su matrimonio duró dos décadas y juntos tuvieron seis hijos: Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia.

Fue hasta 1989 que la pareja anunció su divorcio, poniendo fin a una larga relación que también marcó el cierre de una etapa fundamental en la vida de Chespirito. Años más tarde, en agosto de 2013, Graciela falleció en Buenos Aires, Argentina.

¿CÓMO INICIÓ EL ROMANCE ENTRE FLORINDA MEZA Y ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS?

La relación entre Florinda Meza y Chespirito comenzó oficialmente en 1976, aunque, según ella misma ha declarado en entrevistas, el cortejo comenzó varios años antes. Meza, quien en ese entonces era una joven actriz en ascenso, rechazaba los avances de Gómez Bolaños

Sin embargo, de acuerdo con lo retratado en el primer capítulo de la bioserie, habría existido una situación comprometedora durante una grabación en Acapulco, donde el personaje inspirado en Meza llamado “Margarita Ruiz” entra al camerino del protagonista con actitudes que sugieren coqueteo. La escena muestra incluso al hermano de Chespirito recriminándole su comportamiento por estar casado y porque Meza también estaba comprometida.

Florinda Meza ha revelado que, durante años, evitó cualquier vínculo romántico con Gómez Bolaños, en parte por los rumores que circulaban sobre sus múltiples romances. “Él siempre me buscaba y platicaba mucho; me cortejaba, me cortejó mucho pero yo ya sabía por lo que se hablaba alrededor y, luego, por lo que veía, que él andaba con muchas... y además, con actrices importantes”, declaró en entrevista para Suelta la Sopa.

La actriz asegura que cuando ella inició una relación con otro hombre, Chespirito se mostró más insistente y detallista. Él le habría confesado que su matrimonio ya pasaba por una fuerte crisis y que sentía un profundo distanciamiento con su esposa. Fue entonces, durante giras y presentaciones en conjunto, que la relación entre ellos se volvió más cercana. Florinda accedió a estar con él bajo una condición clara: “Le dije que no quería ser una mujer más en su vida... quería ser la mujer”.

UNA RELACIÓN DE CASI TRES DÉCADAS SIN CASARSE

Aunque Chespirito pidió el divorcio en 1977, no fue sino hasta el año 2004 que finalmente se casó con Florinda Meza, después de haber convivido juntos por más de 27 años. Esta larga unión libre, con altibajos y controversias, marcó la vida personal del comediante hasta su fallecimiento en 2014.

El estreno de “Sin querer queriendo” ha vuelto a abrir el debate sobre cómo se desarrolló esta historia de amor, y si realmente comenzó bajo una infidelidad.