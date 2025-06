Este actor de Harry Potter podría volver a encarnar su personaje

En las últimas semanas, el universo de Harry Potter ha vuelto a estar en el centro de la conversación gracias al anuncio de una nueva serie producida por HBO. Aunque el proyecto busca mantenerse lo más fiel posible a los libros, ha generado polémica, especialmente por las decisiones en el reparto de personajes icónicos como Severus Snape.

Mientras tanto, algunos fanáticos sueñan con ver a los actores originales regresar a sus papeles. Y, sorprendentemente, eso podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.

DRACO MALFOY VUELVE AL ESCENARIO

Tom Felton, conocido mundialmente por interpretar a Draco Malfoy en las ocho películas de Harry Potter, está listo para regresar al personaje que marcó su carrera. Sin embargo, lo hará de una forma diferente: no en la pantalla, sino sobre las tablas de Broadway. El actor británico se unirá al elenco de la obra "Harry Potter and the Cursed Child", que se presenta en el Lyric Theatre de Nueva York.

Felton estará presente durante una temporada especial que abarcará 19 semanas, desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 22 de marzo de 2026. En esta puesta en escena, encarnará a una versión adulta de Draco Malfoy, un papel que ahora se alinea perfectamente con su edad actual, ya que el actor tiene 37 años.

Este regreso no solo representa un momento especial para los seguidores de la saga, sino también un hito para la franquicia. Tom Felton será el primer actor de las películas originales que retoma su personaje en el mundo teatral de Harry Potter. La obra, ambientada casi veinte años después de los eventos del último filme, ha sido un fenómeno global desde su estreno en 2016, con más de 10 millones de boletos vendidos en todo el mundo.

Felton ha compartido que volver a ponerse en la piel de Malfoy fue una experiencia "surrealista y emotiva", especialmente al colocarse nuevamente la distintiva melena rubia que caracterizaba al personaje.

CONECTANDO GENERACIONES EN EL TEATRO

Los productores Sonia Friedman y Colin Callender han expresado su entusiasmo por la incorporación de Felton al elenco. Para ellos, se trata de un puente entre generaciones de fans, que combina la nostalgia de quienes crecieron con las películas y el entusiasmo de nuevas audiencias que descubren la historia a través del teatro.

Este inesperado, pero emocionante regreso de Tom Felton promete revitalizar el amor por el universo mágico de J.K. Rowling y ofrecer una experiencia única para quienes asistan a esta nueva etapa de Harry Potter en Broadway.