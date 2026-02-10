Iñaki Godoy, Luffy en el live action de One Piece, visitará México para convivir con los fans

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La llegada de Iñaki Godoy a la Ciudad de México se perfila como uno de los eventos más esperados por los seguidores del anime y las adaptaciones live action. El actor mexicano, quien da vida a Monkey D. Luffy en la exitosa serie de Netflix, One Piece, encabezará una convivencia especial con fans el próximo 23 de febrero de 2026, días antes del estreno de la segunda temporada.

MÉXICO, PUNTO DE PARTIDA DEL TOUR MUNDIAL

La visita de Iñaki Godoy marcará el arranque oficial del tour internacional One Piece: Rumbo a la Gran Ruta, una gira que celebra el crecimiento global de la serie. Que México sea la primera parada no es casualidad: Netflix reconoce así la fuerza y el entusiasmo de la comunidad mexicana, que ha sido clave en el éxito del proyecto desde su lanzamiento.

El evento no solo funcionará como promoción de la nueva temporada, sino como un homenaje al vínculo entre el actor y los fans que lo han acompañado desde sus primeros trabajos en producciones nacionales hasta su consolidación como figura internacional.

ORGULLO MEXICANO EN EL UNIVERSO ONE PIECE

La presencia de Iñaki Godoy tiene un significado especial para el público nacional. Su papel protagónico representa el orgullo de ver a un actor mexicano liderar una de las franquicias más queridas del entretenimiento a nivel mundial.

El propio Godoy ha expresado en redes sociales su emoción por regresar a su país y compartir este momento con los seguidores que han respaldado la serie desde el inicio. Su carisma y energía han sido señalados como elementos clave para conectar con nuevas audiencias y con los fans de toda la vida.

DINÁMICA OFICIAL: ENTRENAMIENTO DE NAKAMAS MEXICANOS

La convivencia en la Ciudad de México será una experiencia inmersiva. Netflix lanzó la dinámica "Entrenamiento de Nakamas mexicanos", con la que los fans podrán ganar un lugar para conocer a Iñaki Godoy.

Los requisitos para participar son claros:

Tener 18 años y residir en la Ciudad de México o zona metropolitana

o zona metropolitana Compartir en Instagram o TikTok una imagen o video que muestre el fanatismo por One Piece , ya sea cosplay, fan art, colección o contenido creativo

, ya sea cosplay, fan art, colección o contenido creativo Usar el hashtag #EntrenamientoOnePieceMexico

La fecha límite para participar es el 18 de febrero de 2026

El ganador obtendrá una entrada doble para asistir a la experiencia junto a un acompañante mayor de edad.

QUÉ ESPERAR DE LA SEGUNDA TEMPORADA

La segunda temporada, titulada One Piece: Rumbo a la Gran Ruta, se estrenará el 10 de marzo de 2026. En esta nueva etapa, Luffy y los Sombreros de Paja se adentrarán en la legendaria Gran Ruta, enfrentando retos más complejos y enemigos más poderosos.

El tráiler ya adelantó la aparición de personajes muy esperados como Tony Tony Chopper, además de nuevas islas, escenarios desconocidos y batallas que ampliarán el universo presentado en la primera temporada. Todo apunta a que esta entrega elevará la intensidad de la historia y consolidará el fenómeno global de One Piece.