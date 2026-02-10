Yuri revela que Televisa frenó su documental del Icónica Tour con Netflix

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La era del streaming ha convertido a los documentales musicales en una vitrina clave para que los artistas cuenten su propia historia y muestren lo que ocurre detrás de los reflectores. Yuri quiso sumarse a esa tendencia; la cantante reveló que su idea de realizar un documental sobre su gira Icónica Tour con Netflix no avanzó debido a la intervención de Televisa, empresa que, según explicó la propia cantante, posee gran parte del material audiovisual de su trayectoria desde sus inicios.

De acuerdo con la propia cantante, el plan se vino abajo por un obstáculo ajeno a su voluntad: la intervención de Televisa, empresa que concentra gran parte del archivo audiovisual de su trayectoria artística.

YURI REVELA QUE TELEVISA FRENÓ SU DOCUMENTAL CON NETFLIX

Yuri reveló que esta situación habría sido el principal obstáculo para que la plataforma de streaming continuara con la producción del proyecto, ya que los derechos sobre imágenes y archivos históricos resultaban clave para el desarrollo del documental. Aunque no ofreció detalles sobre negociaciones específicas ni sobre los términos planteados, Yuri dejó entrever que la decisión no dependió únicamente de Netflix, sino de la imposibilidad de acceder libremente a dicho material.

Pese a ello, la cantante aseguró que el hecho de que Netflix no produjera el documental no le genera molestia. "Lo de hoy son los documentales, las bioseries ya no interesan tanto", comentó "La güera", quien reiteró que, en su caso, el proyecto no prosperó porque no se permitió avanzar en los acuerdos necesarios. En un mensaje público posterior, también señaló que este tipo de producciones suelen depender de múltiples factores y que, en ocasiones, simplemente no se concretan.

Yuri, con más de cuatro décadas de carrera artística, explicó que el documental tenía un carácter muy personal, ya que buscaba mostrar momentos detrás de escena de su gira y de su historia profesional. Reconoció que no siempre se puede agradar a todos con este tipo de propuestas, pero dejó abierta la posibilidad de llevar el material a otras plataformas o incluso a formatos distintos, si el proyecto no logra retomarse con Netflix.

ICÓNICA TOUR

Durante el último año, la cantante se presentó en diversas ciudades como parte de su Icónica Tour, una gira que ha llamado la atención por su nivel de producción, los constantes cambios de vestuario y una puesta en escena que muchos fans consideran comparable con la de artistas internacionales. Precisamente ese despliegue escénico despertó el interés de sus seguidores, quienes manifestaron en redes sociales su deseo de ver el espectáculo registrado en un documental.

Por ahora, el futuro del documental permanece en el aire, aunque la artista dejó claro que el interés por contar su historia y mostrar el detrás de cámaras de su gira sigue vigente, aun si debe buscar nuevas alternativas para hacerlo realidad.