Muere José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal y leyenda del boxeo español, a los 84 años

La familia del cantante español David Bisbal atraviesa un momento de profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, su padre, quien murió a los 84 años en Almería, España, luego de una prolongada lucha contra la enfermedad de Alzheimer.

La noticia fue dada a conocer por el propio intérprete de “Dígale” a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado de imágenes que evocan la etapa de su padre como boxeador profesional.

DAVID BISBAL DESPIDE A SU PADRE

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió el artista, visiblemente conmovido, al recordar a quien fue una figura clave tanto en su vida personal como en la historia del deporte en su tierra natal.

Durante años, David Bisbal acompañó de cerca a José Bisbal Carrillo en el proceso de la enfermedad, adaptándose a los momentos más difíciles y procurando su bienestar, incluso cuando el Alzheimer ya le impedía reconocerlo. El cantante compartió en distintas ocasiones la carga emocional que implicaba combinar su vida profesional con el dolor personal, señalando que, aunque subía a los escenarios, pocas personas conocían lo que realmente ocurría en su corazón.

¿QUIÉN ERA JOSÉ BISBAL CARRILLO?

José Bisbal Carrillo nació el 1 de diciembre de 1941 y es recordado como una leyenda del boxeo en Almería. Fue el primer púgil nacido en esa provincia en coronarse campeón de España, título que consiguió en siete ocasiones, consolidándose como uno de los grandes referentes del boxeo nacional. Su trayectoria deportiva dejó huella no solo por sus logros en el ring, sino por la disciplina y el sacrificio que marcaron su carrera.

Más allá de su legado deportivo, la historia personal de José Bisbal Carrillo y su lucha contra el Alzheimer quedaron plasmadas en el documental David Bisbal, El Musical, donde el cantante abrió una ventana íntima a la evolución de la enfermedad y al impacto que tuvo en su familia. En una entrevista concedida en 2023, el artista explicó que el proyecto también funcionó como un homenaje a sus seres queridos, con un énfasis especial en la figura de su padre.

Medios locales como el Diario de Almería y programas de televisión españoles también confirmaron el fallecimiento de quien era conocido cariñosamente como “Pepe”, descrito no solo como un campeón del boxeo, sino como un luchador incansable frente a la enfermedad que marcó sus últimos años.

En diciembre de 2025, con motivo del cumpleaños de su padre, David Bisbal le dedicó un mensaje profundamente emotivo en el que recordó sus rutinas de entrenamiento, los sacrificios previos a cada pelea y la fortaleza que lo definió dentro y fuera del ring. "Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones", escribió entonces el cantante, destacando que, pese al avance del Alzheimer, su padre aún conservaba algo fundamental: "el poder de un abrazo".