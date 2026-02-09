  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Bad Bunny aumenta 470% sus reproducciones en Spotify en EU, tras el Super Bowl

Sus invitados también se beneficiaron del fenómeno; Ricky Martin vio crecidas sus reproducciones en casi 150 por ciento

Feb. 09, 2026
En enero tuvo más de 1300 millones de reproducciones de sus canciones a nivel global.
En enero tuvo más de 1300 millones de reproducciones de sus canciones a nivel global.

Las reproducciones de Bad Bunny en Spotify en Estados Unidos se dispararon un 470% tras su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, mientras que a nivel global el crecimiento fue del 210%, de acuerdo con datos de la plataforma.

 El impacto fue inmediato pues en cuanto el artista puertorriqueño apareció en el escenario, los fans acudieron a Spotify en tiempo real para escuchar su música durante y después del show.

Actualmente, Bad Bunny ocupa los seis primeros lugares de la lista diaria de canciones más escuchadas en Spotify en Estados Unidos. Además, solo en enero superó los 1300 millones de reproducciones a nivel global, consolidando su dominio en el streaming musical.

CANCIONES Y ARTISTAS IMPULSADOS POR EL MEDIO TIEMPO

El efecto del Super Bowl también se reflejó en los temas interpretados durante el show de medio tiempo, pues canciones como “Yo perreo sola”, registró un aumento de 2170% en reproducciones, seguida de “El apagón” (1320%), “Party” (1130%) y “Lo que le pasó a Hawaii” (1040%).

Los invitados sorpresa de Bad Bunny se beneficiaron del fenómeno. Las reproducciones de Ricky Martin crecieron un 145% en Estados Unidos tras la presentación, impulsadas por la atención masiva generada por el evento deportivo más visto del año.

CULTURA LATINA, MENSAJE POLÍTICO Y POLÉMICA

El show de Bad Bunny destacó por su fuerte carga simbólica y cultural. El artista ofreció un espectáculo lleno de referencias a la cultura puertorriqueña y latina, y reivindicó que América es todo el continente, no solo Estados Unidos, al desplegar banderas de distintos países de la región.

Las reacciones políticas no tardaron en llegar. Sectores de la derecha estadounidense criticaron su actuación y el presidente Donald Trump calificó el acto como una “afronta a la grandeza de América”.

Bad Bunny es el único artista que ha sido nombrado Artista Global del Año de Spotify en cuatro ocasiones, un logro que vuelve a quedar respaldado por el impacto histórico de su paso por el Super Bowl.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Era Liam Ramos? La verdadera identidad del niño que apareció con Bad Bunny en el Super Bowl
Farándula

¿Era Liam Ramos? La verdadera identidad del niño que apareció con Bad Bunny en el Super Bowl

Febrero 09, 2026

Tras la presentación de medio tiemp, surgieron diversos rumores sobre la identidad del niño que apareció junto al cantante puertorriqueño

Bailaba salsa en su casa y terminó en el Super Bowl: la historia de Raúl Zúñiga, a los 88 años
Farándula

Bailaba salsa en su casa y terminó en el Super Bowl: la historia de Raúl Zúñiga, a los 88 años

Febrero 09, 2026

Un relato inspirador sobre un costarricense que emocionó a millones con su presencia y energía en uno de los eventos más grandes del año

Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX y firma el show de medio tiempo más visto de todos los tiempos
Farándula

Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX y firma el show de medio tiempo más visto de todos los tiempos

Febrero 09, 2026

La presentación del cantante puertorriqueño en el Super Bowl LX se convirtió oficialmente en el Halftime Show con mayor audiencia jamás registrada