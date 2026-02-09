  • 24° C
Farándula

¿Era Liam Ramos? La verdadera identidad del niño que apareció con Bad Bunny en el Super Bowl

Tras la presentación de medio tiemp, surgieron diversos rumores sobre la identidad del niño que apareció junto al cantante puertorriqueño

Feb. 09, 2026
El show de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny no solo fue histórico por cantarse completamente en español y lanzar un mensaje político contra las redadas migratorias en Estados Unidos, sino también por generar una ola de desinformación en redes sociales.

En particular, surgieron rumores sobre la identidad del niño que apareció junto a Bad Bunny durante la actuación y a quien el cantante puertorriqueño entregó simbólicamente su premio Grammy en pleno escenario.

¿QUIÉN ERA EL NIÑO AL QUE BAD BUNNY LE ENTREGÓ UN GRAMMY?

Durante la interpretación de NUEVAYoL, la puesta en escena mostró a un niño observando en televisión el momento en el que Bad Bunny recibía su Grammy 2026, ceremonia en la que el cantante declaró: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos (...) Fuera ICE". Posteriormente, el menor apareció en escena y recibió la estatuilla de manos del ´Conejo malo´, antes de que continuara el espectáculo en el Levi´s Stadium de Santa Clara.

En cuestión de horas, usuarios en redes sociales aseguraron que el niño era Liam Conejo Ramos, un menor ecuatoriano de cinco años detenido junto a su padre durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Sin embargo, esta versión fue falsa.

imagen-cuerpo

LA VERDADERA IDENTIDAD DEL NIÑO QUE APARECIÓ CON BAD BUNNY

El niño que apareció en el show es en realidad Lincoln Fox Ramadán, un actor y modelo infantil de cinco años. La información fue confirmada por el propio menor en su cuenta de Instagram, donde compartió el video del momento y escribió: "Recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor", en un mensaje dirigido a Bad Bunny.

De acuerdo con diversas fuentes, Lincoln es hijo de madre argentina y padre egipcio, y cuenta con experiencia como actor y modelo infantil. Es representado por agencias como LA Models (Junior Division) y The W Group, y tiene presencia en plataformas especializadas en perfiles artísticos.

Medios internacionales como The New York Times también desmintieron el rumor viral y aclararon que el menor no tenía relación con el caso de Liam Ramos. De acuerdo con la agencia que representa a Lincoln, el niño llegó al Super Bowl tras un proceso de casting y su participación formó parte del desarrollo de su carrera artística.

Además, se explicó que el papel de Lincoln fue simbólico, ya que representó al propio Bad Bunny cuando era niño. El menor lo confirmó en otra publicación: "Fui elegido para interpretar al joven Benito, un momento simbólico en el que el futuro entrega al pasado un Grammy".

En el mismo mensaje, Lincoln expresó solidaridad con el menor ecuatoriano: "Enviando amor a Liam Ramos. Todos merecemos paz y amor en Estados Unidos".

La confusión se dio en un contexto de protestas y alta polarización por las redadas migratorias en Estados Unidos, escenario que ha propiciado la difusión de desinformación en redes sociales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

