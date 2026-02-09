Bailaba salsa en su casa y terminó en el Super Bowl: la historia de Raúl Zúñiga, a los 88 años

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Raúl Zúñiga, conocido como "Chino", fue uno de los costarricenses que participó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, al integrarse como bailarín en el show encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny. A sus 88 años, el adulto mayor cumplió uno de los momentos más importantes de su vida artística en uno de los escenarios más vistos del mundo.

El camino de Zúñiga hacia el Super Bowl comenzó gracias a su hija, quien es bailarina profesional y cuenta con amplia experiencia en eventos artísticos. Ella asistió a audiciones en Los Ángeles junto a su compañero de baile y, posteriormente, recibió información por parte de la coordinación del espectáculo.

Durante el proceso, el equipo de producción buscaba bailarines locales y, más adelante, solicitó específicamente la participación de personas adultas mayores. Ante ello, la familia envió material audiovisual de Zúñiga bailando, el cual fue grabado con apoyo de amigos cercanos.

Qué chulería de historia! El costarricense Raúl Zúñiga, "El Chino", de 88 años y residente en Los Ángeles, fue parte del espectáculo de @sanbenito en el #SuperBowl. Zúñiga se preparó por dos semanas. La alegría de su familia al verlo en la televisión, no tiene precio. #PuraVida pic.twitter.com/ziXDZMUM91 — Robby Cortés (@RobbyCortes) February 9, 2026

LA CONFIRMACIÓN Y EL INICIO DE LOS ENSAYOS

La respuesta llegó pocos días después, recibieron un correo electrónico en el que se confirmaba que Raúl Zúñiga formaría parte del espectáculo de Bad Bunny. Apenas unos días más tarde, el bailarín ya se encontraba iniciando entrenamientos en Los Ángeles.

De acuerdo con su esposa, Zúñiga apareció durante la última canción del show, titulada "Baile inolvidable". En escena, interpretará ritmos de salsa y dance hall dentro de una coreografía que recrea una escena de matrimonio ambientada en Puerto Rico.

La preparación para el evento se extendió por aproximadamente dos semanas y media. Gracias a su talento natural para el baile, la adaptación fue más sencilla para él. Además, fue seleccionado para una participación adicional dentro del espectáculo, aunque los detalles se mantienen en reserva.