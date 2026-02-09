  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Bailaba salsa en su casa y terminó en el Super Bowl: la historia de Raúl Zúñiga, a los 88 años

Un relato inspirador sobre un costarricense que emocionó a millones con su presencia y energía en uno de los eventos más grandes del año

Feb. 09, 2026
Raúl Zúñiga formó parte del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX
Raúl Zúñiga formó parte del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX

Raúl Zúñiga, conocido como "Chino", fue uno de los costarricenses que participó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, al integrarse como bailarín en el show encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny. A sus 88 años, el adulto mayor cumplió uno de los momentos más importantes de su vida artística en uno de los escenarios más vistos del mundo.

El camino de Zúñiga hacia el Super Bowl comenzó gracias a su hija, quien es bailarina profesional y cuenta con amplia experiencia en eventos artísticos. Ella asistió a audiciones en Los Ángeles junto a su compañero de baile y, posteriormente, recibió información por parte de la coordinación del espectáculo.

Durante el proceso, el equipo de producción buscaba bailarines locales y, más adelante, solicitó específicamente la participación de personas adultas mayores. Ante ello, la familia envió material audiovisual de Zúñiga bailando, el cual fue grabado con apoyo de amigos cercanos.

LA CONFIRMACIÓN Y EL INICIO DE LOS ENSAYOS

La respuesta llegó pocos días después, recibieron un correo electrónico en el que se confirmaba que Raúl Zúñiga formaría parte del espectáculo de Bad Bunny. Apenas unos días más tarde, el bailarín ya se encontraba iniciando entrenamientos en Los Ángeles.

De acuerdo con su esposa, Zúñiga apareció durante la última canción del show, titulada "Baile inolvidable". En escena, interpretará ritmos de salsa y dance hall dentro de una coreografía que recrea una escena de matrimonio ambientada en Puerto Rico.

La preparación para el evento se extendió por aproximadamente dos semanas y media. Gracias a su talento natural para el baile, la adaptación fue más sencilla para él. Además, fue seleccionado para una participación adicional dentro del espectáculo, aunque los detalles se mantienen en reserva.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX y firma el show de medio tiempo más visto de todos los tiempos
Farándula

Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX y firma el show de medio tiempo más visto de todos los tiempos

Febrero 09, 2026

La presentación del cantante puertorriqueño en el Super Bowl LX se convirtió oficialmente en el Halftime Show con mayor audiencia jamás registrada

Así se vivió el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Farándula

Así se vivió el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Febrero 08, 2026

Durante 13 minutos, Benito Ocasio transformó el estadio en una auténtica fiesta latina, combinando música, mensaje social e invitados sorpresa

Así se vivió el pre-show del Super Bowl 2026
Farándula

Así se vivió el pre-show del Super Bowl 2026

Febrero 08, 2026

Las presentaciones se transmitieron en vivo a través de NBC, Telemundo y Peacock, como parte del pregame show oficial de la NFL