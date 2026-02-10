Revelan nuevas imágenes de Spider-Man Noir, protagonizado por Nicolas Cage

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las primeras imágenes oficiales de Spider-Man Noir muestran un proyecto que mezcla cine clásico, cómic y el universo Spider-Verse, con Nicolas Cage como protagonista. La serie promete un estilo visual y narrativo único que captará la atención de los fanáticos de todos los tiempos.

UNA PROPUESTA DOBLE

Según un informe de Esquire publicado el 10 de febrero, la serie se estrenará esta primavera en MGM+ y estará disponible en Prime Video. La historia se desarrolla en un Nueva York de los años 30 y presentará dos versiones visuales: una en blanco y negro, inspirada en los clásicos policiales, y otra en color, que refleja la saturación y energía de los cómics de Marvel.

Nicolas Cage explicó que ambas versiones tienen su encanto. "El color es súper saturado y hermoso. Los espectadores jóvenes apreciarán el color, pero también quiero que tengan la opción de ver en blanco y negro, para despertar su interés por películas más antiguas como forma de arte", comentó el actor.

BEN REILLY: UN HÉROE DIFERENTE

Aunque Cage ya interpretó a Spider-Man Noir en Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), esta vez la historia cambia: no se trata de Peter Parker. Cage encarna a Ben Reilly, un detective veterano conocido como "The Spider", inspirado en héroes pulp como The Shadow o The Spirit.

El showrunner Oren Uziel explicó que este enfoque permite explorar un héroe desencantado, marcado por el fracaso y el cinismo. "Ya ha pasado por todo y está harto, pero su pasado lo sigue atormentando", detalló. Por su parte, Cage describió su interpretación como "70 por ciento Humphrey Bogart y 30 por ciento Bugs Bunny", combinando rudeza, ironía y humor inesperado.

New look at the ´SPIDER-NOIR´ series.



Coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/3tTRShEGM9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 10, 2026

ALIADOS Y PERSONAJES CLAVE

El equipo de Ben Reilly incluye a Robbie Robertson, periodista freelance interpretado por Lamorne Morris, y Janet, la secretaria del detective, encarnada por Karen Rodriguez. La dinámica entre los tres combina cinismo, optimismo y determinación para resolver casos de forma única.

El toque de misterio y seducción lo aporta Cat Hardy, cantante de club nocturno interpretada por Li Jun Li, inspirada en figuras clásicas como Rita Hayworth y Lauren Bacall, con ecos de Kim Basinger en L.A. Confidential. La trama también involucra al mafioso Silvermane (Brendan Gleeson) y otros personajes emblemáticos como Flint Marko (Jack Huston).

ESTRENO Y EXPECTATIVAS

Por el momento, la serie de Spider-Man Noir tiene previsto su estreno en streaming para la primavera de 2026, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta. El proyecto, producido por Phil Lord, Chris Miller y Amy Pascal, promete reinventar el género noir dentro del universo Marvel y ofrecer una experiencia única tanto para nuevos espectadores como para los fanáticos de siempre.