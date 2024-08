"I Am Still", el documental de Jungkook llegará esta fecha a los cines

Los ARMY están de fiesta porque finalmente se reveló la fecha de estreno para el documental de Jungkook, "I Am Still". Este íntimo retrato del miembro de BTS mostrará a un viaje detrás de cámaras para descubrir el proceso creativo detrás de su exitosa carrera como solista.

"I Am Still" nos mostrará el ascenso meteórico de Jungkook desde el lanzamiento de su exitoso sencillo "Seven (feat. Latto)" hasta el lanzamiento de su álbum debut "Golden". A través de imágenes nunca antes vistas y entrevistas sinceras, el documental nos permitirá adentrarnos en la mente de Jungkook y comprender los desafíos y recompensas de ser una superestrella global.

¿QUÉ SE ESPERA DE ESTE DOCUMENTAL?

Uno de los aspectos más emocionantes de este documental es la oportunidad de ver a Jungkook en un ambiente más íntimo y personal. Como él mismo compartió en "Suchwita", el programa de entrevistas de SUGA, "Siempre me siento un poco presionado al hablar solo frente a una cámara". Sin embargo, en "I Am Still", el cantante se muestra vulnerable y auténtico, permitiendo a los fans conectarse con él en un nivel más profundo.

Además de mostrar el proceso creativo detrás de su música, el documental también explorará la vida personal de Jungkook y su relación con sus compañeros de banda y sus fans. Sin duda, "I Am Still" es un regalo para todos los ARMY que han estado apoyando a Jungkook desde el principio.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

La película, dirigida por Junsoo Park y producida por Jiwon Yoon, se estrenará en cines de más de 120 países el próximo 18 de septiembre. Las entradas saldrán a la venta a partir del 21 de agosto.

Por su parte, Cinépolis y Cinemex han confirmado que proyectarán el documental de Jungkook en todo México, sin embargo, no han dado detalles de a qué hora se podrán comprar los boletos.

Actualmente, Jungkook de BTS está realizando su servicio militar obligatorio como soldado activo junto a uno de sus compañeros y aún falta un año para que sea dado de alta del ejército, por ello llegará a la pantalla grande en los cines de todo el mundo.