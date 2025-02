Hunter Schafer recibe pasaporte con cambio de género por políticas de Trump

La modelo y actriz de "Euforia" compartió en redes sociales un video donde mostró su reacción ante esta situación y arremetió contra el gobierno de EU

Por: Marcela Islas

Hunter Schafer, reconocida modelo y actriz transgénero conocida por su papel de Jules en la serie Euphoria, compartió a través de su cuenta de TikTok que su nuevo pasaporte ahora muestra su sexo como "Masculino" en lugar de "Femenino", tras la implementación de ciertas políticas bajo la administración presidencial de Donald Trump.

En su video, Schafer aclaró que su intención no era generar drama ni lástima, sino simplemente exponer la realidad de la situación. "Me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder", comentó.

La actriz explicó que, tras el robo de su pasaporte, obtuvo uno de emergencia con una validez de solo un año. Por ello, al regresar a Estados Unidos, realizó el proceso para obtener un nuevo pasaporte, encontrándose con la inesperada modificación en su documento.

Schafer señaló que desde que transicionó hace aproximadamente 10 años, nunca había enfrentado un problema similar y al mismo tiempo reconoció su privilegio en esta situación:

"Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa y blanca... Yo paso como una persona cisgénero y aun así sucedió", expresó la actriz y destacó su preocupación sobre cómo estas nuevas políticas podrían afectar a otras personas transgénero que no tienen su visibilidad ni los mismos recursos.

SCHAFER EXPRESA SU MOLESTIA ANTE LAS POLÍTICAS ANTITRANS DE TRUMP

Aunque Schafer indicó que no le molesta personalmente que su pasaporte tenga una "M" en lugar de una "F", sí reconoció que esto complica su vida de manera práctica. Explicó que, debido a este cambio, tendrá que revelar su identidad trans a los agentes de inmigración cada vez que viaje, lo cual ocurrirá con mayor frecuencia de la que desearía.

En la parte final de su video, reflexionó sobre las consecuencias que estas políticas podrían tener en otras personas transgénero, especialmente aquellas que no cuentan con su visibilidad ni privilegio.

"Las personas trans somos hermosas, nunca vamos a dejar de existir, nunca voy a dejar de ser trans. Una letra en mi pasaporte no puede cambiar eso y que se j*da esta administración", declaró con firmeza. "Creo que es importante compartir que no solo se habla de esto, sino que es real y ya está sucediendo".

Las nuevas políticas gubernamentales de Estados Unidos pueden afectar profundamente a sectores vulnerables, como inmigrantes y miembros de la comunidad LGBT+, poniendo en cuestión la inclusión y el respeto a las distintas identidades de género.