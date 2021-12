Hija de "Chuponcito" lo señala de acosar sexualmente a sus amigas

La supuesta víctima de "Chuponcito", Carla Oaxaca, quien fungía como su asistente personal, lo denunció el año pasado de acoso sexual y violencia digital, manifestando que cuando trabajaba con él tenía que despedirse de beso, situación que aprovechaba para dárselo en la boca, asimismo, dijo que le acariciaba la mano de manera lasciva, entre otros señalamientos más.

A la denuncia de Carla se sumaron más mujeres que decidieron alzar la voz para desenmascarar a Flores Jandente y ahora ella misma declaró al programa "Chisme No Like" que también la hija del comediante la respalda y la apoya.

"Ella está apoyando a la empleada de su padre, nos dijo bien claro, lo que pasa es que a sus amigas también las acosaba", dijo Elisa Beristáin, conductora del programa.

El comediante no ha sido vinculado a proceso pese a las denuncias en su contra, pues según las autoridades no existen pruebas suficientes para hacerlo.

Sin embargo, Carla Oaxaca dijo que fue revictimizada pues el juez ni siquiera la dejó hablar y calló a sus abogados.

"La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar", manifestó.