Goku, Vegeta, Freezer y el elenco de Dragon Ball lamentan la partida de Gloria Rocha

Este 14 de enero se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje mexicana que marcó una época en el doblaje latinoamericano y a quien se le atribuye gran parte del éxito de series como Dragon Ball y Sailor Moon.

Conocida cariñosamente como "La madrina", Gloria Rocha fue la responsable de reclutar a los actores que dieron voz a personajes emblemáticos como Goku, Vegeta, Freezer, Piccolo, Krilin y muchos más, cuyas interpretaciones definieron una era en la animación.

Como señaló René García, estos papeles "les dieron otra vida" a muchos actores, varios de los cuales hoy gozan de reconocimiento internacional.

Tras darse a conocer la noticia, el mundo del doblaje expresó sentidas condolencias. Destacó el mensaje de Mario Castañeda, voz de Goku en Latinoamérica, quien pidió a los seguidores de Dragon Ball levantar las manos y enviar su energía para formar una Genkidama en su honor.

Hace 30 años Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje, cambió mi vida...! Hoy les pido que levanten sus manos y me den su energía para enviar una Genkidama al cielo...!! Gracias Gloria, tu trabajo tocó el corazón de millones...! D.E.P. — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) January 14, 2026

ASEGURAN QUE, SU VISIÓN, LES CAMBIÓ LA VIDA

"Hace 30 años Gloria Rocha cambió mi vida. Gracias, Gloria, tu trabajo tocó el corazón de millones...", escribió el actor que ha dado voz al protagonista de la serie.

Por su parte, René García, voz de Vegeta, confesó sentir emociones encontradas tras la partida de quien confió en él para los papeles que marcaron su carrera. "Ya te extrañaba desde antes. Espero estés en un mejor lugar", expresó.

"Freezer también llora por ti", comentó Gerardo Reyero, actor que dio voz a uno de los villanos más emblemáticos de la serie, quien recordó a Gloria Rocha como "una mujer que amó el doblaje como pocos, imprimiendo su estilo en cada proyecto y convirtiéndolo en algo épico".

A estos mensajes se sumaron muchos otros actores que, a lo largo de varias décadas, trabajaron bajo la dirección de Gloria Rocha en distintos proyectos, todos ellos expresando gratitud por su legado, su pasión y su invaluable aportación al doblaje latinoamericano.