¿Qué pasará con She-Hulk en el MCU luego de la salida de Tatiana Maslany?

Durante meses, el futuro de She-Hulk dentro del Universo Cinematográfico de Marvel ha estado rodeado de dudas, rumores y silencios incómodos. Lo que parecía un simple paréntesis creativo ahora apunta a un posible giro importante: el personaje podría regresar al MCU, pero con una nueva actriz dando vida a Jennifer Walters.

La idea, que hasta hace poco sonaba lejana, empieza a tomar fuerza justo cuando Marvel Studios se prepara para una nueva etapa marcada por grandes eventos y reajustes narrativos.

EL LEGADO RECIENTE DE SHE-HULK EN DISNEY+

She-Hulk: Attorney at Law se estrenó en Disney+ en 2022 con una propuesta distinta a lo habitual en el MCU. La serie apostó por la comedia legal, el humor autorreferencial y la ruptura constante de la cuarta pared, colocando a Jennifer Walters en el centro de una historia que no buscaba tomarse demasiado en serio.

La recepción fue mixta, pero más positiva de lo que hoy suele recordarse. Si bien el tono ligero y los guiños meta no convencieron a todos, la serie logró destacar por ofrecer algo diferente dentro del universo Marvel. Uno de los puntos más aplaudidos fue, precisamente, la actuación de Tatiana Maslany, quien logró conectar con el personaje y darle una identidad propia.

Aun así, el apartado visual y el uso intensivo de efectos especiales en formato televisivo generaron críticas, lo que dejó la sensación de que She-Hulk tenía potencial, pero necesitaba ajustes.

RUMORES, CAMEOS QUE NO LLEGARON Y UN SILENCIO REVELADOR

Tras el final de la serie, comenzaron a circular rumores sobre el regreso de She-Hulk en proyectos clave del MCU. Se habló de posibles apariciones en Deadpool and Wolverine, menciones indirectas en Capitán América: Brave New World e incluso de su presencia en artes conceptuales filtrados de Avengers: Doomsday.

Sin embargo, ninguno de esos cameos se concretó. Lo que más llamó la atención fue la ausencia total de Tatiana Maslany en anuncios oficiales de reparto, algo poco común en un universo donde cada incorporación suele confirmarse con antelación.

Ese silencio alimentó las especulaciones sobre un distanciamiento entre la actriz y Marvel, especialmente después de diversas declaraciones públicas que, según versiones no oficiales, habrían tensado su relación con Disney.

CUANDO EL PERSONAJE CHOCA CON LA REALIDAD DE MARVEL

Volver a interpretar a She-Hulk no es un compromiso menor. Implica largas jornadas con trajes de captura de movimiento, giras promocionales globales y una agenda alineada con los planes de Marvel Studios durante años.

De acuerdo con filtraciones de insiders, el estudio tenía planes importantes para Jennifer Walters de cara a Avengers: Secret Wars, con un rol más relevante que un simple cameo. Sin embargo, lograr el regreso de Maslany no parecería sencillo en el contexto actual.

Ante este panorama, Marvel tendría dos opciones claras: dejar al personaje en pausa indefinida o apostar por un recasting que permita seguir adelante sin frenar la historia.

EL RECASTING EN MARVEL NO SERÍA ALGO NUEVO

Marvel ya ha demostrado en el pasado que cambiar de actor no es un obstáculo insalvable. El caso más conocido es el de Hulk, quien pasó de Edward Norton a Mark Ruffalo sin grandes explicaciones dentro de la narrativa.

El cambio fue bien recibido y permitió redefinir al personaje para el resto del MCU. Ese precedente pesa ahora en el debate sobre She-Hulk, sobre todo cuando Secret Wars apunta a ser un evento que reordene muchas piezas del tablero.

En ese contexto, un nuevo rostro para Jennifer Walters podría funcionar como un relanzamiento natural, sin necesidad de explicaciones forzadas.

¿QUIÉN PODRÍA CONVERTIRSE EN LA NUEVA SHE-HULK?

Aunque no hay anuncios oficiales, algunos nombres ya circulan entre los fans. Uno de los más mencionados es el de Alison Brie, actriz con experiencia tanto en comedia como en papeles más dramáticos, y con el carisma necesario para sostener un personaje como She-Hulk.

Más allá de los rumores, lo cierto es que Jennifer Walters sigue siendo un personaje con enorme potencial. Puede encajar en historias legales dentro del MCU, aportar una dinámica distinta a los Vengadores o convertirse en una pieza clave en futuros conflictos.

UN FUTURO ABIERTO RUMBO A DOOMSDAY Y SECRET WARS

Con Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars en el horizonte, Marvel se encuentra en el momento ideal para redefinir el papel de She-Hulk. Un cambio de actriz, acompañado de una visión más clara para el personaje, podría devolverla al centro de la conversación.

Al final, la pregunta es sencilla: ¿es mejor no volver a ver a She-Hulk o aceptar un recasting si eso permite nuevas historias dentro del MCU? Si algo ha demostrado Marvel a lo largo de los años, es que siempre encuentra la forma de reinventarse cuando la historia lo necesita.