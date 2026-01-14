¿Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta?

Después de semanas de especulación, miradas cómplices y rumores que ya hacían ruido en los pasillos de la farándula, Andrea Legarreta decidió ponerle punto final al misterio y confirmó que se encuentra en una nueva relación.

ANDREA LEGARRETA HABLA DE SU NUEVO ROMANCE LUEGO DE ERIK RUBÍN

La conductora confirmó públicamente su romance con Luis Carlos Origel, dejando claro que lo suyo ya no es ningún secreto:

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, declaró para Televisa Espectáculos, con una sonrisa que decía más que mil comunicados de prensa. La también actriz no solo confirmó la relación, sino que habló desde un lugar muy personal.

A casi tres años de su separación de Erik Rubín, Andrea explicó que este nuevo capítulo llegó cuando menos lo esperaba, pero en el momento correcto.

Y como quien se permite volver a respirar después de una tormenta, describió a Luis Carlos con palabras que difícilmente pasan desapercibidas: un hombre educado, caballero, noble y con una linda familia. Nada mal para alguien que empezó siendo solo un gran amigo.

Legarreta reveló que su historia no fue un flechazo inmediato, sino una conexión que se fue transformando con el tiempo.

“De pronto, pues… como que algo se movió ahí”, dijo, dejando claro que la amistad fue el terreno fértil donde creció este romance.

Tras atravesar el duelo por el fin de un matrimonio de 23 años, Andrea confesó que se había cerrado al amor durante un largo periodo. Sin embargo, la vida volvió a tocar la puerta de la conductora.

¿QUIÉN ES LUIS CARLOS ORIGEL?

Luis Carlos Origel es un nombre que quizá no era del todo conocido para el público masivo, pero sí dentro de ciertos círculos.

Popular en redes sociales por su contenido fitness y por colaboraciones en N+ y el programa Hoy, Origel ha construido una imagen sólida como entrenador y figura del bienestar físico.

En Instagram suma más de 47 mil seguidores, donde comparte rutinas de ejercicio, videos de televisión y algunas selfies que ahora, inevitablemente, generan aún más interés. Se estima que tiene alrededor de 41 años, es decir, 13 menos que Andrea Legarreta.

Proviene de una familia ligada a los medios, Luis Carlos es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel, aunque a diferencia de su famoso tío, ha preferido mantener un perfil discreto, lejos del escándalo y más cerca del gimnasio.

Hasta ahora, Luis Carlos no ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Andrea. Sin embargo, Legarreta se dice feliz, ilusionada y agradecida por compartir su presente con alguien que la mira “con ojos bonitos”.