Gloria Trevi recuerda a su hija Ana Dalay con este desgarrador mensaje

Hace 24 años, Gloria Trevi experimentó la maternidad por primera vez al dar a luz a su hija Ana Dalay, concebida con Sergio Andrade. Sin embargo, la alegría de ser madre primeriza se vio empañada rápidamente por la trágica pérdida de la niña, cuyas circunstancias misteriosas siguen sin esclarecerse hasta el día de hoy.

Más de dos décadas después de esta tragedia que marcó la vida de Gloria Trevi y Sergio Andrade, la cantante no dejó pasar una fecha significativa, el cumpleaños que Ana Dalay habría celebrado. En redes sociales, compartió un conmovedor mensaje en su memoria.

Gloria Trevi, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, conmemoró lo que habría sido cumpleaños 24 de su hija fallecida. En un emotivo mensaje, Trevi expresó su gratitud hacia Ana Dalay por haber llegado a su vida y también mencionó a su "Dios amado" por tener compasión de ella.

"24 años transformándome hijita amada, Gracias por llegar a mi vida", escribió la intérprete de "Pelo suelto" junto a una fotografía en la que aparece con Ana en brazos y sonriendo para la cámara.

Ana Dalay, primogénita de la cantante, nació en Brasil, justo en medio del escándalo del llamado "clan Trevi-Andrade". De acuerdo a varios testimonios, la cantante como el productor Sergio Andrade eran buscados por la justicia en varios países por acusaciones de secuestro, corrupción de menores y violación en su contra.

La cantante declaró que no sabe exactamente qué fue lo que pasó con su bebé, ya que no estuvo presente y se replicaron detalles terribles sobre el fallecimiento de la pequeña Ana, esto de acuerdo con lo relatado por Trevi.

Se ha dicho las cosas más horribles que me cuesta repetirlas. A mí me dijeron una cosa, una de las muchachas que estaban en ese momento.

Trevi comentó que solamente le dijeron que su pequeña fue trasladada a un hospital y aunque el acta de defunción señalaba muerte de cuna, la famosa no pudo constatar que fuera verdad aquel veredicto pericial.

"He hablado con esta persona y todo lo que me dijo fue algo que el señor pidió que me dijeran", comentó Gloria Trevi, quien puntualizó que no logró platicar con el médico que vio a su hija para saber a detalle qué sucedió, pero ella cree que Ana pereció por muerte de cuna.