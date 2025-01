Gene Simmons agradece a Sheinbaum por ayuda en los incendios de California

En medio de una de las peores crisis ambientales en la historia de Los Ángeles, California, el gobierno de México ha enviado un equipo especializado para combatir los incendios forestales que han devastado la región.

Este gesto solidario ha sido ampliamente reconocido por las autoridades estadounidenses y figuras públicas, como Gene Simmons, bajista de la icónica banda de rock Kiss, quien elogió públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su apoyo en esta emergencia.

Gene Simmons expresó su agradecimiento en redes sociales: "Un gran agradecimiento a la nueva e impresionante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por enviar a los mejores bomberos para ayudar a Los Ángeles a combatir estos monstruosos incendios".

A big thank you to Mexico´s @mexico new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico´s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires.