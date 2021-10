¿Galilea Montijo padece un problema de salud de por vida?

En varias emisiones la conductora del programa "Hoy", ha estado ausente en la pantalla chica en diferentes emisiones , mismas que ha generado expectaciones en el público y la prensa , debido a que se especula mucho sobre el motivo del porque no ha estado presente en el matutino.

Montijo habló con algunos reporteros y aclaró sobre todos los malestares de salud que la aqueja. "Estoy muy pendiente de mi salud, la verdad me asusté mucho, el doctor me mandó a reposo", dijo Montijo.

"Me mandó a descansar mi cardiólogo, es por las secuelas del COVID, me asusté, porque empecé a sentirme muy mal, dolores en el ojo y de cabeza, y pues bueno la presión, literal ya me quedé hipertensa, estoy con medicamento y también con pericarditis.

Además se encuentra con buen estado de ánimo pues bromeo sobre que ahora debe de cargar con su aparato para poder medir la presión arterial, mientras que antes debía de cargar con zapatillas.

Con el tema del derrame del corazón, dijo que es grave, pero tiene que estar con medicamento, además nunca deberá de dejar de tomarse el medicamento por el problema de la presión arterial que le dejó como secuela el coronavirus.

Y sobre lo que está pasando su amiga Inés Gómez Mont, dijo que no quería hablar sobre el tema.