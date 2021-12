Fiscalía sostiene que Octavio Ocaña se disparó a sí mismo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desmintió las declaraciones de don Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña , quien aseguró que el actor no murió por un disparo que él mismo se dio.

El padre del actor decidió cambiar de abogados en el proceso iniciado para esclarecer su muerte, y la nueva defensa asegura que no murió de un disparo que él mismo se dio y afirmó tienen todas las pruebas para probar su versión, gracias a los peritajes que ellos han realizado.

Los abogados del padre de Ocaña revelaron que una de las pruebas es la gorra que portaba al momento de su muerte, la que al parecer tenía un orificio de entrada, pero no de salida. Aseguró además que la ropa del actor no tenía restos de pólvora, por lo que no aceptan la versión oficial de la Fiscalía.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México emitió un comunicado oficial en el que aclara que hasta el momento no hay evidencia técnico-científica que cambie la principal línea de investigación que ellos tienen respecto a lo sucedido, misma que señala que Octavio Ocaña murió a causa de un disparo accidental de un arma de fuego, calibre 380, ocasionado por él mismo y que de acuerdo a las declaraciones testimoniales de las dos personas que viajaban con él en ese momento, Ocaña sacó el arma de la guantera de su automóvil.

La Fiscalía también asegura que han colaborado con la familia Pérez Ocaña en todo lo que han solicitado dentro de su indagatoria; asimismo, aseguraron que han estado en comunicación con sus abogados para intercambiar información respecto a las investigaciones.

"Se tendrá total transparencia en el acceso a las evidencias físicas recabadas en esta investigación", destacó la dependencia mexiquense.