Filtran video íntimo de hijo de Yahir

Además Tristán Othon Fierros, en la misma publicación que invitaba a visitar su cuenta privada, agregó que en su cuenta de material exclusivo para adultos podrán encontrar mucho contenido erótico para mujeres y hombres, que esto solo era el principio.

Pero de momento el joven no ha realizado declaraciones acerca de la filtración de su material exclusivo de OnlyFans que realizó al lado de su pareja Axel Martínez.

Cabe recordar que el hijo del actor ha manifestado abiertamente sus preferencias sexuales, donde se ha declarado bisexual y además ha expresado su deseo de incursionar en el cine para adultos

"¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor, güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí", expresó en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.