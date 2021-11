Filtran audio: Hijo de Yahir afirma que corre peligro si no paga

En el programa de farándula "Chisme No Like", Othón dijo que no tenía dinero y que se estaba moviendo para poder conseguirlo y pagar lo que debe:

"No, no, no tengo varo, o sea, lo de ayer pues, yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, debo dinero y pues ando moviéndome en eso", se escucha decir a Tristán.

Expresó que estaba esperando el pago de una revista debido a que le dio información: "Al rato voy a ver a un vato para que..., voy hacer un arreglo para que me de más tiempo para pagar, porque me iban a pagar lo de la nota, pero no salió, hasta el martes próximo va salir", añadió Tristán.

Para finalizar, Othón dijo que estaba muy preocupado, pues si no paga lo van a matar:

"Últimamente me he sentido apagado, me he sentido fuera de mí mismo y lo único que me queda es no dejar de atorarle, güey, porque sino me matan, a la bestia por deudas y no me late", comentó Tristán.