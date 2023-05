Familia de "Benito" recibe amenazas de parte de policía

La búsqueda de la justicia para la familia del fallecido actor, Octavio Ocaña, recordado por su papel de "Benito" en la serie de Televisa "Vecinos", no ha sido nada fácil.

Al momento de los hechos se estipuló que el propio actor se suicidó al disparase a la cabeza con un arma de fuego, sin embargo, después de mucho picar piedra por parte de su familia se logró un gran cambio en las investigaciones, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reclasificara el delito como un homicidio doloso.

Por tal motivo se detuvo a uno de los oficiales involucrados en los hechos, quien fue identificado como Leopoldo "N" y por el momento se encuentra prófugo su compañero, el policía Gerardo "N", quien presuntamente ha estado realizando amenazas a la familia de "Benito".

Los familiares de Ocaña han manifestado ser víctimas de las amenazas por parte de los demás involucrados, fue el padre del actor quien mediante una rueda de prensa dijo que las amenazas las han recibido mediante llamadas telefónicas de dos números distintos.

"Fueron amenazas de muerte, pero no les hago caso, simplemente quieren que me calle y no me puedo callar", expresó el señor Octavio Pérez, quien además agregó no sentirse intimidado por las llamadas y aseguró que continuará firme para limpiar el nombre su hijo.

Por su parte la hermana del actor, Bertha Ocaña, mencionó que ellos continúan con su vida normal y que la Fiscalía está al tanto de los hechos y si algo les pasa será responsabilidad para los policías que no han sido localizados.

En tanto el abogado que lleva el caso argumentó que la Fiscalía fue advertida de Gerardo "N" y aún así se les escapó.

El señor Pérez comentó que tienen la protección de parte de la seguridad del Estado de México, pero solo en su jurisdicción, y que está consciente del peligro que corren, pero a pesar de ello desea alcanzar la justicia en nombre de su hijo.