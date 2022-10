Fallece Leslie Jordan, actor de "American Horror Story"

Al parecer sufrió una emergencia médica y se estrelló contra un edificio, falleciendo de manera instantánea.

Jordan participó en diversas series de televisión estadounidenses, entre ellas "American Horror Story", "Will & Grace", "Call me Kat", "The Cool Kids", "Hearts Afire", que lo hicieron famoso.

Durante el confinamiento por covid se dedicó a subir videos en redes sociales, convirtiéndose en una sensación; lo que lo llevó a escalar de 80 mil seguidores en Instagram a 5.8 millones.

Fue ganador de un Emmy por su papel de Berverly Leslie en la serie "Will & Grace". En alguna ocasión ante la prensa se describió a sí mismo como "un jubilado, tonto, divertido y despreocupado".

Además de series de telecisión, participó en algunas películas como "Ski Patrol" y "The Help"; en los programas "Murphy Brown", "Ugly Betty", "Boston Legal "y "Boston Public".