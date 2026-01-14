Fallece Gloria Rocha, "La Madrina" del doblaje mexicano, a los 94 años

Con profundo pesar, este 14 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Gloria Rocha Contreras, reconocida actriz y directora del doblaje mexicano, figura fundamental en la historia del doblaje latinoamericano y ampliamente conocida como "La Madrina".

La noticia cobra un significado especial, ya que murió el mismo día de su cumpleaños, a los 94 años de edad.

FALLECE GLORIA ROCHA, "LA MADRINA" DEL DOBLAJE MEXICANO

Gloria Rocha dejó una huella imborrable en generaciones de espectadores gracias a su talento, disciplina y visión artística. Como actriz de voz, fue recordada especialmente por interpretar a Miss Piggy en Los Muppets, personaje con el que se ganó el cariño del público. Sin embargo, su legado más influyente se dio detrás del micrófono, como directora de doblaje de algunas de las franquicias más icónicas del anime que llegaron a América Latina.

Compartimos la lamentable noticia del fallecimiento de la actriz y directora de #doblajemexicano Gloria Rocha

La Madrina una visionaria y talento extraordinario de nuestra industria. Mandamos nuestro pésame a amigos y familia . En paz descanse pic.twitter.com/A7ESguOKYl — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) January 14, 2026

Su trabajo como directora marcó un antes y un después en producciones emblemáticas como Dragon Ball, Sailor Moon, Slam Dunk, Sakura Card Captors, entre otras. En el caso de Dragon Ball, Gloria Rocha fue la responsable de armar el elenco de voces que se convirtió en referente para millones de fanáticos, dirigiendo la franquicia entre 1994 y 2000 y eligiendo cuidadosamente la voz de cada personaje.

Nacida el 14 de enero de 1932, Gloria Rocha inició su carrera en el doblaje a finales de los años 50 o inicios de los 60 en Rivatón de América. Posteriormente, trabajó en CINSA hasta el cierre de la empresa en 1983, continuó en Telespeciales, S.A., y más tarde en Producciones Salgado e Intertrack. Tras el cierre de estos estudios, se desempeñó exclusivamente como directora en Auditel hasta 2012. Su último trabajo en el doblaje fue La dama de hierro (2012).

Hermana del también actor de doblaje Abel Rocha, Gloria fue conocida como "La Madrina", según relató el actor Javier Rivero, porque solía apadrinar a jóvenes talentos, brindándoles oportunidades cuando detectaba potencial en ellos. Muchos actores de voz reconocidos hoy iniciaron su carrera gracias a su respaldo y guía.

Diversas voces del medio, como el actor Carlos Soliz, han expresado mensajes de gratitud y despedida, recordándola como la persona que les abrió las puertas al doblaje profesional y como una maestra exigente, pero profundamente humana.

El doblaje mexicano pierde a una de sus figuras más influyentes. Su legado, sin embargo, seguirá vivo en cada episodio, cada personaje y en las generaciones de actores que formó.