Estos son los mexicanos que han ganado un Oscar

Por: Brayam Chávez

Este jueves 23 de enero se revelaron las nominaciones al Oscar para el año 2025. En esta ocasión, existen escasos mexicanos en la lista de candidatos para esta 97.ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS), más conocidos como los Oscar. Es importante destacar que las nominaciones estaban programadas para el 17 de enero pasado; sin embargo, a causa de los incendios en California, se tuvo que alterar la fecha.

Aunque este año quizás no haya tantas nominaciones mexicanas como en años previos, en otras ediciones varios actores, directores y fotógrafos fueron elegidos y obtuvieron una estatuilla dorada. Por esta razón, te presentamos algunas cifras interesantes acerca de los mexicanos que han obtenido un Oscar.

LOS MEXICANOS QUE HAN CONSEGUIDO UN ÓSCAR

Emile Kuri

Se le reconoce como el primer mexicano en recibir un Oscar por su obra en The Heiress. En 1949, recibió el premio por el Mejor Diseño de Producción, un logro que repitió en 1954 con 20 mil Leagues Under the Sea.

Anthony Quinn

Fue el actor mexicano que obtuvo un Oscar por su interpretación en la película Viva Zapata! De 1952, consiguiendo el galardón en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Beatriz de Alba

Se le reconoce como la primera mujer mexicana en obtener un Oscar por su trabajo en Frida.

Manuel Arango

Es el único mexicano en la historia que ha obtenido los galardones de Oscar por Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje, ambos galardones otorgados en 1971 por Centinelas del silencio.

Guillermo del Toro

En 2017, el cineasta mexicano La forma del agua obtuvo dos Premios Oscar en las categorías de Mejor Película y Mejor Director. En 2023, Pinocho también obtuvo el Óscar a la Mejor Película Animada.

Guillermo Navarro

Su trabajo en El laberinto del fauno, una película dirigida por Guillermo del Toro, le valió el Oscar en la categoría de Mejor Fotografía.

Eugenio Caballero

Su trabajo en El laberinto del fauno recibió el reconocimiento en la categoría de Mejor Diseño de Producción en 2007, reconociéndose por ello.

Emmanuel Lubezki

"El Chivo" Lubezki ha obtenido tres Premios Oscar en la categoría de Mejor Dirección de Fotografía, por Gravity (2014), Birdman (2015) y The Revenant (2016) respectivamente.

Alejandro González Iñárritu

Ha recibido múltiples galardones, entre ellos el de Mejor Película y el de Director por Birdman y El renacido. Además, Birdman obtuvo el galardón a mejor guion original.

Alfonso Cuarón

Gravity lo consagró a la fama con los galardones de Mejor Montaje y Director. Varios años más tarde, con Roma, obtuvo los galardones de Director, Película de Habla No Inglesa y Fotografía.