Esto hace Ernesto Laguardia para verse siempre joven

Respecto a su secreto para lucir más joven, Laguardia dijo que primero busca preocuparse interiormente por su familia y disfrutarla, y eso se refleja:

“Me cuido mucho amando a mi familia, conviviendo con mis hijos y eso me da felicidad, tanta juventud, y tantas ganas de seguir viviendo. Otra cosa, me cuido con el cariño del público, que me ha dado ánimos durante toda mi tratectoria. Y cuando flaqueo un poco, porque hay que decirlo, sí hay épocas difíciles, siempre agradezco todo el amor y la oportunidad que me brinda Dios y tanta gente como Nacho Sada, y en esta ocasión mi empresa, Televisa. Por eso me siento muy bien con la vida”, dijo el actor.

También negó que alguna vez se haya hecho alguna cirugía, aunque si aceptó que utiliza las cremas cosméticas que su esposa le compra.

"Me alimento muy sano, claro que le echo mis cremitas, porque mi esposa es la que me las compra. Soy una persona muy disciplinada, es todo. Hay algunas personas que dicen o me preguntas que si me operé, pero no, estoy limpio de cirugías, pero ojo, no estoy en contra de las quienes lo hagan. En estos precisos momentos me siento muy agusto, rejuvenecido por dentro, y eso se refleja, además el tener un trabajo en estos tiempos tan complicados es una bendición, lo aplaudo inmesamente", finalizó Ernesto Laguardia.