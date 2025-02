Esto ganaban los protagonistas de "how i met your mother"

Con sus nueve temporadas en emisión, se estableció como una de las comedias más icónicas de la televisión

Por: Brayam Chávez

"How I Met Your Mother", con sus nueve temporadas en emisión, se estableció como una de las comedias más icónicas de la televisión. Pese a que el argumento se enfocaba en el relato de Ted Mosby, personificado por Josh Radnor, el actor no obtuvo la mayor remuneración de la serie.

El sueldo más elevado recayó en Neil Patrick Harris, quien dio vida a Barney Stinson y consiguió pactar un salario considerablemente superior al de sus colegas.

CIFRAS DE LOS SALARIOS DEL ELENCO PRINCIPAL

En las temporadas finales, los personajes principales de la serie recibían las siguientes cantidades por episodio:

David Mosby (Josh Radnor): 225 mil dólares.

(Josh Radnor): 225 mil dólares. Robin Scherbatsky (Cobie Smulders): 225 mil dólares.

(Cobie Smulders): 225 mil dólares. Lily Aldrin (Alyson Hannigan): 225 mil dólares.

(Alyson Hannigan): 225 mil dólares. Marshall Eriksen (Jason Segel): 225 mil dólares.

(Jason Segel): 225 mil dólares. Neil Patrick Harris (Barney Stinson): 400 mil dólares.

Este sueldo situó a Harris como el actor con mayor remuneración de la serie y entre los actores más remunerados de la televisión en aquel entonces. En resumen, con 24 episodios por cada temporada, su recaudación anual se estimaba en cerca de 9.6 millones de dólares.

¿POR QUÉ NEIL PATRICK HARRIS GANABA MÁS?

Pese a que "How I Met Your Mother" enfocaba la búsqueda de amor de Ted Mosby, el personaje de Barney Stinson rápidamente se transformó en uno de los más famosos de la serie. Su encanto, expresiones emblemáticas y momentos inolvidables lo convirtieron en un favorito del público, lo que incrementó su importancia en la producción.

Adicionalmente, Neil Patrick Harris contaba con una trayectoria sólida antes de la serie, especialmente gracias a su rol en "Doogie Howser, M.D.". En las entrevistas, el actor indicó que buscó una remuneración más equitativa desde el comienzo.

"Parecía que todos teníamos carreras individuales que habíamos cultivado hasta ese momento", declaró en el programa "The Howard Stern Show".

La investigación admitió que la presencia de Harris captaba la atención de un amplio segmento del público, lo que respaldaba su sueldo más elevado. Además, su adaptabilidad como actor, músico y presentador lo convirtió en una figura de gran relevancia en el reparto.