Están pendej@#. No se disparó, lo mataron, dice padre de "Benito"

"La gente que estaba con mi hijo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro, y los torturaron hasta que se cansaron".

En una entrevista que le concedió Octavio Pérez a Ciro Gómez Leyva, mencionó lo siguiente: "La gente que estaba con mi hijo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro, y los torturaron hasta que se cansaron. Uno de ellos me habló y me dijo 'perdóname amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto, me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto' ", dijo el empresario y padre el actor.

Además, señaló que a la familia Perez Ocaña se les cambió las versiones de los hechos: "Hay un fiscal que habló con mi hija y le dijo que salió primero negativo; prueba de alcohol, negativo; prueba de Harrison, negativa; ¿cómo se va a disparar, cómo? Y luego se lo voltean a mi hija, 'Ay ¿qué crees?, siempre sí salió con la prueba', voy a dar con los responsables".

Confirmó que en los próximos días tomarán acciones legales para saber qué fue lo que realmente pasó con la muerte de su hijo, dejando en claro que para la familia del actor la Fiscalía miente y se trata de un asesinato.

"Lo que quiero es justicia, vuelvan a abrir la carpeta, nada que ya cerramos, que se metió un tiro y la cerramos, a ching#r a su madre, están bien pend$a, no va ser así, nunca será así, primero me van a matar cabr$s antes de todo, yo no soy cualquier pendejo ni cualquier idiota, se metieron en un pedo grande, así se los digo, voy con todo por ustedes, declaró.

