Entre lágrimas, Violeta Isfel revela que lucha contra enfermedad

Entre lágrimas, la artista reveló que fue diagnosticada con depresión, situación que la obligó a desconectarse de sus redes sociales, ya que mencionó que le ha sido difícil aceptar lo que está viviendo.

Noticia Relacionada Gran afluencia para realizar pruebas por sintomatología covid

PUBLICIDAD

Destacó que desde hace algunas semanas notó en ella extraños cambios de conducta, por lo que tomó la decisión de consultar a su terapeuta para tener opinión profesional.

"Empecé a sentirme muy rara hace como un mes, sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué, una irritabilidad en la piel que era terrible. Le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión", dijo.

Isfel mencionó que entró en shock cuando le dieron el diagnostico; además, destacó que en un inicio le costaba trabajo hablar sobre el tema.

Añadió que su cuadro de depresión se detonó debido al confinamiento y la pandemia.

"No pensé que algo así me pudiera pasar, pero sí efectivamente sí... Los síntomas que justamente yo percibí fueron esos, no tener ganas de bañarme, de levantarme de la cama. Tenía mucho sueño todo el tiempo, tenía una comezón muy particular en todo el cuerpo, unas ganas de llorar inmensas", destacó.

En este sentido, indicó que se encuentra bajo tratamiento, el cual incluye ejercicios rutinarios que le permitan reencontrarse.

"Muchas veces como artistas creen que no nos pasa nada, que siempre somos fuertes, que todo está bien. No es que no me vieran vulnerable en otros momentos en mi vida, pero esta ha sido una de las pruebas más complicadas, pero voy a salir y también quiero levantar la voz por todas aquellas personas que no sabían que lo tenían y que lo puedan mejorar".