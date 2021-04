En mi p*#@ le he tocado un pelo a esa niña: Enrique Guzmán

El cantante de 78 años de edad, explotó por las acusaciones tan fuertes que hizo su nieta, la entrevista duró una hora:

Enrique Guzman: Paty, en mi vida, en mi pu#t vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera, no he podido más que ver su cara y mirarla crecer, es lo único que conozco de ella, en mi vida de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete, hace mucho que no la veo, nunca la he sentido con la mano, la veo con mis ojos y nada más, no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña, en mi vida, juro por mis hijos, por los que me faltan, no soy capaz, no tengo manos para tocar a una niña, menos con esa intención, no me veo así, no soy yo.

Enrique Guzman: Ella tiene más problemas que yo, supongo que cuando Alejandra se "enchila" como todos, por alguna razón pasó esto.

Enrique Guzman: Lo único que pudo haber pasado es que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco, donde vive Frida es el departamento que regaló ella, y Alejandra vive abajo, y ni vive ahí para evitar la cercanía, pero hace poco le retiró los gastos económicos, por esa razón que le está moviendo el tapete. Frida está viendo con qué periodista se "ensarta" para que le den dinero para decir lo que ella o el periodista quiera, para de ahí sacar dinero para vivir, supongo, es la única explicación que encuentro en mi mente.

Enrique Guzman: No lo sé, tendría que pregúntaselo a Alejandra.