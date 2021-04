Video. Frida Sofía declara que Enrique Guzmán abusó de ella

La declaración que más sorprendió fue cuando aseguró que su abuelo, Enrique Guzmán , era un hombre muy asqueroso y abusivo, agregando que le había hecho cosas feas cuando era niña. "Me pongo a temblar porque hay mucho qué decir sobre eso", confesó.

Ante estas declaraciones, el conductor le pidió que le dijera "su verdad", a lo que ella contestó "me manoseó desde los 5 años".

Noticia Relacionada Ana Brenda Contreras vuelve a la actuación

PUBLICIDAD

"¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal. Qué asco, pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te están tocando tus partes íntimas", agregó.

Además, entre lágrimas, la hija de Alejandra Guzmán reveló que algunas parejas de su mamá también la abusaron sexualmente.

La modelo detalló que varios novios de La Guzmán la tocaron inapropiadamente, pero que uno de ellos la violó cuando era pequeña, aunque no reveló el nombre.

"De repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar emputada?", declaró.

¡#FridaSofía REVELA perdió su virginidad siendo abusada por un novio de #AlejandraGuzmán! #DePrimeraMano??: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/xMaM4YlDmK — De Primera Mano (@deprimeramano) April 7, 2021

ENRIQUE GUZMÁN OPINA SOBRE LA ACUSACIÓN DE FRIDA SOFÍA

Ante las declaraciones de su nieta, acusándolo que desde que era niña abusaba de ella, Enrique Guzmán se pronunció a través de su cuenta de Twitter, asegurando que le preocupa mucho su inestabilidad emocional.

"Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente", escribió.