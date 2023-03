En homenaje a "La Tigresa", doctor del Villar se disfraza de ella

El controversial doctor tuvo una estrecha amistad con la artista, a quien operó en varias ocasiones, por lo que acudió a su último adiós vestido como ella.

Su presencia llamó la atención de todos y desató críticas, hecho que algunos tomaron como una burla hacia la fallecida actriz.

"No me estoy burlando de nada, es un homenaje a ella y creo que se lo merece mucho. Siempre íbamos en limusinas y paseábamos con estilo. Ella enfatizó que siempre le di lo mejor de mí y nunca le quité nada", mencionó el cirujano.

"Era una amiga maravillosa y una intérprete de ranchera fantástica, la recuerdo como una gran amiga. Pude haber venido vestido como ustedes, pero quise hacerle un homenaje y revivir un poquito lo que ella fue".

Asimismo, el doctor Del Villar negó categóricamente que su intención de asistir al homenaje vestido como "La Tigresa" haya sido para hacerse publicidad.

"Ya no aparezco con frecuencia ante la prensa porque luego dicen que quiero promocionarme. En ese sentido, no me beneficia mucho, como tampoco me beneficia mucho como médico hacer eso".

"Hago la transformación como arte y no me importa lo que la gente piense. Ella me dijo: ´lo haces con mucho cariño y yo te lo valoro´", indicó.