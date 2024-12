El tributo a Jenni Rivera por Lupillo y Jacqie Rivera

Tras el reciente estreno de la película "Jenni" en la plataforma de transmisión en línea ViX, con Annie González en el papel principal como "La Diva de la Banda", el mundo del espectáculo conmemora 12 años del trágico deceso de la cantante Jenni Rivera el lunes 9 de diciembre.

UN HOMENAJE A LA DIVA DE LA BANDA Y SU TRAYECTORIA

La artista, que ha dejado un enorme legado y un impacto indeleble en el sector musical, ahora es recordada por su hija Jacqie, quien le tributa con un profundo reconocimiento con la presentación de una nueva versión del tema "Yo te extrañaré" en colaboración con su tío Lupillo Rivera.

Esta melodía, lanzada bajo Virgin Music Group y producida por Carlos Álvarez , surge de un conmovedor vídeo que festeja la vida de su madre. Mediante este, Jacqie consigue expresar un sentimiento intenso que incluso consigue arrancarle lágrimas durante la grabación.

Estamos hablando de un tema del grupo Tercer Cielo que Lupillo Rivera tenía la intención de grabar junto a la "Diva de la Banda" tras una reunión realizada el 20 de noviembre de 2012, pero el destino no lo facilitó. Indudablemente dolorido, Lupillo grabó el tema para honrar el recuerdo de su hermana y posteriormente tuvo la oportunidad de interpretarlo en el sepelio de su hermana.

12 años después, Jacqie opta por grabar una versión de este tema; sin embargo, convoca a su tío Lupillo para que la respalde en esta iniciativa que hoy más que nunca posee un gran valor en su vida y la de sus hermanos. Este año, junto a ella, develaron la estrella póstuma en honor a su madre en el Paseo de las Estrellas de Hollywood.

EL SIGNIFICADO DETRÁS DE LA MELODÍA

Para Jacqie Campos, conocida como Jacqie Rivera por su nombre artístico, este tema era una materia pendiente en su vida y un anhelo que arrastraba en su corazón desde hace mucho. Por ello, decidió invitar a su tío "Lupe" a que la acompañe en este asunto que también posee un gran significado para él.

"Quiero aprender muchas cosas de él y, ya que no tengo la oportunidad de hacer una colaboración con mi mamá, le pregunté a mi tío (si quería grabarlo conmigo) y rápido dijo que sí. Sentí que esta canción era la canción perfecta para colaborar juntos".

El tema señala un instante único para Jacqie, ya que ha decidido darse la oportunidad de iniciar, definitivamente, una carrera como cantante profesional, una pasión que Jenni siempre ha presenciado en su hija al cantar en la iglesia.

"Mi mamá siempre creyó en mí y en mi talento. Siempre me apoyaba para que saliera de mi zona cómoda y la vida sucede como sucede y no la tengo aquí para que me vea logrando mis sueños, lo que ella vio durante mucho tiempo. Es hermoso porque la estoy honrando a ella y a su visión", señaló.