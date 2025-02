El show de Kendrick Lamar en el Super Bowl: ¿Podría enfrentar consecuencias legales?

Uno de sus momentos más esperados, el show del medio tiempo, giró en torno a si el rapero de Compton incluiría su canción "Not Like Us"

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El Super Bowl LVIII tuvo como uno de sus momentos más esperados el show del medio tiempo, protagonizado en solitario por Kendrick Lamar. La expectativa giraba en torno a si el rapero de Compton incluiría su canción "Not Like Us", un tema con referencias directas contra el músico canadiense Drake y que había generado especulaciones sobre una posible demanda.

Finalmente, Lamar no solo incluyó la canción en su presentación, sino que diseñó su espectáculo alrededor de esta y su enfrentamiento con Drake. Durante su interpretación, el rapero lanzó versos en los que insinuó que "a Drake le gustan jóvenes", recomendando a sus amigos "esconder a sus hermanas menores". Además, usó una línea que hace referencia a "la menor" como juego de palabras entre una clave musical y una supuesta acusación de abuso de menores.

¿DRAKE PUEDE DEMANDAR A KENDRICK LAMAR?

Drake ya presentó una demanda contra Universal Music Group, señalando que la disquera permitió la distribución de "Not Like Us" a pesar de su contenido difamatorio. La querella argumenta que la canción lo acusa falsamente de crímenes graves, lo que podría afectar su reputación.

Sin embargo, expertos legales consideran que es poco probable que Drake emprenda acciones directas contra Lamar. Bill Ogden, abogado entrevistado por LADbible, explicó que en casos de difamación, la ventaja la tiene el denunciante. No obstante, señaló que llevar a Lamar a tribunales podría interpretarse como una derrota en su batalla de rap, lo que podría afectar su imagen en la industria musical.

Ben Michael, abogado de Michael & Associates Criminal Defense Attorneys, con sede en Texas, coincide en que Lamar ya ha interpretado "Not Like Us" ante grandes audiencias, por lo que no espera repercusiones legales derivadas de su presentación en el Super Bowl.

Por otro lado, Gordon Hirsch, del despacho Hirsch Law Group, advirtió que cada interpretación en vivo de la canción conlleva un riesgo legal. A diferencia de la lucha entre canciones, la batalla en la corte se rige por otras reglas, y las palabras de Lamar podrían ser usadas en su contra.

Por ahora, la batalla entre Kendrick Lamar y Drake sigue en el terreno musical y mediático, pero no se descarta que en el futuro pueda escalar a los tribunales.