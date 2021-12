El cantante Arcángel niega ayuda a la asesina de su hermano

Sin embargo, dijo que no puede hacer nada por su situación legal, aunque no le guarda rencor, y hasta refirió que le gustaría mucho darle un abrazo, pues él sabe que en estos momentos lo necesita y también ella está sufriendo.

Incluso, envió un mensaje en su cuenta de Instagram a María Nevárez, de 46 años, la mujer que ocasionó la muerte de su hermano Justin el pasado 21 de noviembre, cuando alcoholizada manejaba en sentido contrario y chocó contra el auto que manejaba el joven, que salió expulsado.

"Me gustaría que esa persona busque ayuda contra su enfermedad. Yo estoy dispuesto a ayudarla en eso, pero no puedo hacer nada en torno a su situación legal. Es un proceso judicial que tiene que enfrentar. ¡Yo no soy policía ni fiscal, ni juez! La ley no está en mis manos", escribió.

También pidió a las autoridades que hagan su trabajo de la mejor manera en el caso de su hermano, pues, aunque sabe que la mujer sufre, él también pasa por un gran dolor, pero serán las instancias correspondientes quienes harán su trabajo.