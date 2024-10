Eduin Caz asiste a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum; "Hiciste historia presidenta y amiga"

En un evento de trascendencia política y social para el país, el cantante expresó su orgullo por acompañar a la mandataria en un día tan significativo

Por: Luis Flores

Eduin Caz, líder de Grupo Firme, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un momento histórico: su asistencia a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

En un evento de trascendencia política y social para el país, el cantante expresó su orgullo por acompañar a la mandataria en un día tan significativo, consolidando su apoyo hacia ella y celebrando el hecho de que, por primera vez en la historia de México, una mujer ocupe la Presidencia.

¡Hiciste historia, presidenta y amiga!



En redes sociales, la presencia de Saúl "Canelo" Álvarez en San Lázaro durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum se volvió tendencia. Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, también asistió y lo confirmó en sus redes con el mensaje:... pic.twitter.com/iaBZXsFLho — Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 1, 2024

EDUIN CAZ MOSTRÓ SU APOYO

El cantante no solo habló de su admiración por Claudia Sheinbaum en el podcast de "Y esta es la Historia" con Víctor Lagunas, sino que también recordó momentos importantes de su relación con la presidenta.

Durante su visita a Baja California, Caz recibió una invitación especial de Sheinbaum para acompañarla en uno de sus eventos, algo que marcó profundamente al cantante.

Caz continuó destacando el carácter de Sheinbaum, subrayando su determinación y convicción: "Es una mujer muy preparada. Yo no soy muy inteligente en el aspecto político, pero cuando la conocí es muy centrada. Me ganó. Sin beneficio alguno, ahí anduve", dijo.

MOTIVADO POR LA CONEXIÓN

Aunque no se considera una figura influyente en el ámbito político, Eduin explicó que su apoyo hacia Sheinbaum fue más bien a nivel personal, motivado por la conexión y la admiración que siente por ella.

"La verdad yo no me meto mucho en la política, pero existe una bonita amistad, realmente. Es una mujer inteligente. Yo no soy un hombre machista, cuando la escuchaba bien centrada, bien estricta. Me ganó. Cada uno elige por quién vota y a mí me ganó verla", continuó.

"Hiciste historia, presidenta y amiga, sé que vienen cosas buenas para México", escribió el cantante en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de la bandera de México y una mención a Sheinbaum.

Este mensaje no solo resonó entre sus seguidores, sino que también se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios y reacciones, tanto de admiración como de sorpresa por ver al líder de Grupo Firme en un evento de tal magnitud política.