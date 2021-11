Eduardo Yáñez tienen nuevo desencuentro con periodistas

Desde entonces, los memes para el histrión no dejaron de parar; sin embargo, luego de unos años de trato cordial con los periodistas , volvió a tener un desencuentro , pero no tan violento.

Desde entonces, los memes para el histrión no dejaron de parar; sin embargo, luego de unos años de trato cordial con los periodistas, volvió a tener un desencuentro, pero no tan violento.

Y es que, al ser abordado por reporteros, Yáñez de 61 años de edad les respingó en las primeras preguntas, pues consideraba que lo utilizaban sólo para llenar tiempo.

“No me preguntes cosas que no… nada más para llenar tiempo, la verdad no tengo nada que declarar… es todo”, declaró.

No obstante, insistentes que son, le cuestionaron sobre cómo consideraba que le había ido en el año, a lo que contestó que era un asunto que se guardaba para sí, y además que no tenía nada qué contar, pues "me siento torpe al contestar algo que no tiene sentido”.

Tratando de sobrellevar su actitud, los reporteros fueron objetados de nuevo por el actor, al decir: “Y siempre la riego con ustedes… Al final acaban diciendo de mí puras porquerías y pues ya me cansé de eso y la verdad mejor, hay que llevarla en paz ¿no?, chido”.

Pero cuando los periodistas le pidieron que compartiera una anécdota con el recién fallecido actor Enrique Rocha, de modo tajante contestó:

“Es que ya les dije eso en el aeropuerto, a ustedes se los dije…me veo muy bien, bye…”, y se alejó.