Eduardo Verástegui pasará las fiestas aislado: tiene Covid-19

El actor se hizo viral en Twitter, luego de que diera conocer que estaba contagiado, pues ya había sido censurado por la misma red, ya que dejaba en claro su postura en torno a la inmunización.

"¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!", escribió.

Asimismo, habló respecto a la animadversión que se ganó por su postura, y replicó que la empatía era clave en la recuperación, a la vez que explicó el significado de ello: "Empatía significa saber mirar al otro y sentir con su corazón, escucharlo con sus oídos, ponerse en sus zapatos. Qué importante es querer comprendernos y aprender a hacerlo".

Agradeció a quienes lo han apoyado y les envío un abrazo, pues señaló que "¡juntos somos más fuertes!".

Y es que el 6 de octubre, el también activista provida publicó: "No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las ... Mucho cuidado familia".

Invita a sus seguidores a estar vigilantes, pues el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente".

Este tuit fue lo que provocó que su cuenta fuera suspendida por horas, y cuando se la liberaron acusó a la plataforma de coartar la libertad de expresión.