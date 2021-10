Eduardo Verástegui asegura que las vacunas son "del diablo"

Verástegui fue comparado con la actriz Paty Navidad y los cibernautas exigieron que también su cuenta fuera suspendida, tal como pasó con la cantante sinaloense.

En diferentes ocasiones el activista provida ha manifestado sus ideas religiosas y su rechazo ante varios temas, como su declaración acerca del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre y éste aseguró que fue provocado porque en México se despenalizó el aborto.

«No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas... Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente», escribió el activista religioso.