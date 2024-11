Disney lanza el primer tráiler del live-action de Lilo y Stitch

Disney ha revelado el primer vistazo al esperado live-action de Lilo y Stitch, el clásico animado de 2002 que marcó a toda una generación. Esta nueva versión, dirigida por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On), contará con un elenco encabezado por Maia Kealoha como Lilo y la voz original de Chris Sanders como Stitch.

Este remake se suma a la lista de adaptaciones live-action que Disney ha realizado en los últimos años. Producciones como La Bella y la Bestia (2017), Aladdín (2019) y El Rey León (2019) han sido éxitos en taquilla, aunque con críticas divididas. Mientras que algunos elogian el esfuerzo por modernizar las historias, otros extrañan el encanto único de las versiones animadas.

El teaser de Lilo y Stitch ofrece una dosis de nostalgia y diversión. En él, Stitch destruye castillos de arena, en una escena que recuerda a la película original. Además, Tia Carrere, quien interpretó la voz de Nani en la versión animada, regresa en un nuevo papel como la Señorita Kekoa, añadiendo un toque de familiaridad al proyecto.

Stitch CRASHES into theaters May 23, 2025! #LiloAndStitch pic.twitter.com/H8JcbZmqKi — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) November 25, 2024

UN VOLADO POR PARTE DE DISNEY

Disney ha apostado por los live-actions para conectar con nuevas generaciones, reimaginando sus historias más queridas. Sin embargo, también enfrenta el desafío de satisfacer a los fanáticos originales. Con el regreso de Chris Sanders y la promesa de una narrativa fiel al espíritu del filme animado, Lilo y Stitch parece encaminada a conquistar corazones tanto viejos como nuevos.

El público ya cuenta los días para su estreno, esperando que esta adaptación capture la magia y el humor que hicieron inolvidable a la película original. La película se estrenará el 23 de mayo de 2025, prometiendo un viaje nostálgico para los seguidores de la película original.